Selección Mexicana debuta en el Estadio Guadalajara: Calles cerradas, operativos viales y cómo llegar

Habrá cierres viales en Guadalajara por el partido de la Selección Mexicana este jueves contra Corea del Sur.

¿Vas a apoyar a la Selección Mexicana en Guadalajara? Toma en cuenta que este jueves 18 de junio habrá cierres viales y operativos alrededor del Estadio Akron.

Este jueves la Selección jugará su segundo partido del Mundial 2026 al enfrentarse a Corea del Sur.

Por esa razón también alrededor del Estadio Akron se implementa un operativo de seguridad con el cierre de las siguientes vialidades:

Glorieta de Ingreso a las Villas Panamericanas.

Avenida Ayamonte.

Circuito JVC.

Dichas medidas comenzaron desde el 1 de junio y terminarán hasta el próximo 28 de junio, por lo que la recomendación de la Secretaría de Transporte de Jalisco es a anticipar los traslados.

¿Cómo llegar al estadio Akron para el partido de la Selección Mexicana?

Así como en la Ciudad de México se realiza el operativo ‘Última Milla’, en Guadalajara se aplicó un sistema similar con ‘Ride al Estadio’ con el fin de priorizar el transporte público.

El automóvil se queda en algún estacionamiento para que los aficionados aborden autobuses en puntos estratégicos como Plaza Patria y la Expo Guadalajara.

De acuerdo con la cuenta de Instagram GDL 2026, la ruta Mi Macro Periférico es la más directa y rápida. Solo debes bajarte en la estación del sistema BRT. Las rutas que más se acercan al estadio son:

Ruta C138 (vías 1 y 2).

Ruta 629 B.

Ruta 39 A.

SiTren Línea 1.

Ruta 619.

Ruta 25.

Ruta 640.

¿Qué otras calles cerrarán por el partido de la Selección Mexicana en Guadalajara?

Además de los operativos por el juego de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, en Guadalajara también se realiza el Fan Fest por lo que el C5 Escudo Jalisco mantiene el monitoreo.

En caso de registrar una alta concentración de asistentes al Fan Fest de Guadalajara, se aplicarán cierres en las siguientes calles:

Santa Mónica, entre Juan Manuel y Avenida Juárez.

entre Juan Manuel y Avenida Juárez. Avenida Juárez, entre Huerto y Santa Mónica.

Juan Manuel, entre Santa Mónica y Humboldt.

entre Santa Mónica y Humboldt. Humboldt, entre Juan Manuel y Pedro Moreno.

Mientras que si la afluencia es moderada, los cierres se limitarán a las siguientes calles:

Independencia, entre Venustiano Carranza y Pedro Loza.

Pedro Loza, entre Independencia y Pedro Moreno.

Los acceso peatonales generales para el Fan Fest son por Avenida Hidalgo y Avenida Alcalde, así como el Paseo Degollado.

Sin embargo, los accesos VIP para el Fan Fest de Guadalajara son en Pino Suárez y Avenida Hidalgo, así como Maestranza y Morelos.