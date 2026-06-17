Padre buscador envía carta a la Selección Mexicana para pedir ayuda: ‘Un mensaje suyo impacta a millones’

Gustavo Hernández, padre buscador, envió una carta a la Selección Mexicana para pedir que los jugadores pongan su “granito de arena” y ayuden a amplificar la voz de las familias de personas desaparecidas.

El padre buscador considera que, en el contexto del Mundial 2026, los integrantes del representativo nacional “son héroes que el país admira y escucha”; por ello, les pidió visibilizar esta causa.

“Ustedes pueden sumar un granito de arena para lograr ese sueño y que mi hijo regrese a casa para que los veamos jugar juntos (...) Tienen un gran poder para ayudar a las familias que buscamos a nuestros desaparecidos (...) Cada partido, cada mensaje y cada gesto suyo tiene un impacto profundo en nuestro país y en la conciencia de millones de personas”, se lee en la carta enviada a la Selección Mexicana.

Gustavo Hernández mantiene la esperanza de disfrutar este Mundial junto a su hijo, Abraham Zeidy, desaparecido desde 2024; sin embargo, reconoce que necesita aprovechar la atención que genera este evento deportivo para que se escuche el dolor de las familias buscadoras.

Recordó que diversos artistas se solidarizaron con las familias de personas desaparecidas y ayudaron a visibilizar una problemática que afecta a miles de personas que salen a las calles con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

“Que sean sensibles a lo que estamos viviendo los padres y las madres buscadoras. Su apoyo moral, el hecho de estar con nosotros y respaldarnos (...) Yo creo que son buenas personas y que nos pueden ayudar a darle voz a nuestra voz, como lo han hecho los artistas”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Comentó que, durante un primer intento por entregar el documento en el centro de concentración de la Selección Mexicana, el personal rechazó la recepción y le pidió acudir a las oficinas centrales ubicadas en Toluca. Confirmó que realizará el trámite en los próximos días.

Gustavo Hernández pidió “un huesito” de su hijo a Rosa Icela Rodríguez

Gustavo Hernández confirmó que existe una línea de investigación sobre el posible paradero de su hijo Abraham Zeidy, luego de que, durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, solicitó tener “un huesito” de él.

Aquella grabación provocó la solidaridad de cientos de personas y generó indignación por la falta de respuesta de las autoridades, que en algunos casos muestran omisión ante las denuncias por desaparición.

La crisis de desapariciones en México suma alrededor de 133 mil personas cuyo paradero se desconoce. Se trata de un problema que persiste desde hace décadas y que no muestra una reducción durante los gobiernos recientes.