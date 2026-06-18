¡Arranca la segunda vuelta! ¿Quién juega en el Mundial HOY 18 de junio?

Chequia regresa a la acción para enfrentar a Sudáfrica en el inicio de la segunda jornada (Foto: EFE).

¡Ánimo, que apenas vamos por la segunda fecha! La actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves con una jornada de cuatro encuentros correspondientes a los grupos A y B.

Después de una primera fecha que dejó algunos grupos muy cerrados y sorpresas como la de Cabo Verde ante España, varias selecciones afrontan compromisos determinantes para mantenerse en la pelea por la clasificación.

La atención, desde luego, estará centrada en el partido México vs. Corea del Sur, que pondrá en juego el liderato del Grupo A mientras que Chequia y Sudáfrica buscarán sus primeros puntos del torneo.

Pero eso no es todo, puesto que también habrá actividad en el Grupo B, al cual hay que ‘echar ojo’, puesto que de ahí podría salir el posible rival del ‘Tri’ si México ‘la riega’ y queda en segundo lugar de sus sector.

Partidos de HOY, 18 de junio en el Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO

La segunda jornada de la fase de grupos comienza con actividad en Atlanta y Los Ángeles, continúa en Vancouver y concluye en Guadalajara.

Todos los partidos pueden resultar decisivos para las aspiraciones de clasificación de las ocho selecciones involucradas, así que aquí te dejamos todos los detalles para que no te pierdas ninguno:

Chequia vs. Sudáfrica en el Mundial 2026: ¿Cómo llegan a la Jornada 2 del Grupo A?

Chequia y la selección de Sudáfrica prácticamente se juegan sus chances de calificar en el Grupo A. Ambos comenzaron el torneo con derrota y necesitan sumar si quieren aún sueñan con los dieciseisavos de final. Chequia perdió 2-1 ante Corea del Sur después de tomar ventaja en el marcador, mientras que Sudáfrica cayó 2-0 frente a México.

El equipo europeo buscará apoyarse en su gran estrella, el delantero Patrik Schick, quien llegó al Mundial tras firmar 22 goles en 42 partidos oficiales con el Bayer Leverkusen durante la temporada pasada. Del lado sudafricano, gran parte de las expectativas ofensivas recaen en jugadores de menos cartel: Lyle Foster y Oswin Appollis.

Pero los problemas no acaban ahí para los sudafricanos, pues les expulsaron en la inauguración del Mundial a Sphephelo Sithole y Themba Zwane, por lo que no estarán disponibles en este juego por suspensión.

El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta, escenario con techo retráctil y pantalla panorámica de 360 grados. El único antecedente entre ambas selecciones terminó 2-2 en un amistoso disputado en Arabia Saudita en 1997.

El capitán Ladislav Krejci había adelantado a Chequia al iniciar el segundo tiempo. [Fotografía. AP] (Dolores Ochoa/AP Photo/Dolores Ochoa) (Dolores Ochoa/AP Photo/Dolores Ochoa)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: Así llegan al partido de la Jornada 2 del Mundial 2026

El Grupo B llega completamente igualado a la segunda fecha. Suiza empató 1-1 con Qatar en su debut, mientras que Bosnia y Herzegovina firmó el mismo resultado frente a Canadá. Por ello, una victoria podría representar un paso importante hacia la clasificación.

La selección suiza llega con la sensación de haber dejado escapar dos puntos. El empate catarí llegó en el minuto 94 y provocó autocrítica dentro del equipo. El mediocampista Fabian Rieder afirmó que el plantel mantiene la confianza y señaló: “Queremos demostrar a toda Suiza y a todos los aficionados que tenemos calidad, talento y un fuerte espíritu de equipo”.

Bosnia intentará aprovechar su fortaleza defensiva y el juego aéreo. El duelo también tendrá un componente histórico, ya que apenas será el segundo enfrentamiento entre ambos países. El primero se disputó en 2016 y terminó con victoria bosnia por 2-0.

Canadá vs. Qatar: Lo que debes saber del partido del Grupo B

Canadá llega a Vancouver con la posibilidad de conseguir la primera victoria mundialista de su historia. El conjunto dirigido por Jesse Marsch empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina gracias a un gol de Cyle Larin, resultado que también significó el primer punto mundialista de la selección canadiense desde su regreso a la Copa del Mundo.

La principal incógnita es la situación física de su estrella, Alphonso Davies, jugador del Bayern Múnich. El capitán continúa recuperándose de una lesión muscular y todavía no se ha reintegrado plenamente a los entrenamientos. Mientras tanto, la responsabilidad ofensiva recae en Jonathan David, máximo goleador histórico del equipo.

Catar llega fortalecido tras rescatar un empate 1-1 frente a Suiza. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui mejoró su desempeño respecto a Qatar 2022, torneo en el que perdió sus tres encuentros. El antecedente más reciente favorece a Canadá, que ganó 2-0 un amistoso disputado en 2022.

México vs. Corea del Sur: El segundo partido del ‘Tri’ en el Mundial 2026

México y Corea del Sur pondrán en juego el liderato del Grupo A después de ganar en la primera jornada. El equipo dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica, mientras que los asiáticos remontaron para derrotar 2-1 a Chequia.

El ganador llegaría a seis puntos y prácticamente aseguraría su sitio en dieciseisavos de final... pero si empatan, dejan el grupo abierto para la próxima semana y tocará sacar la calculadora para saber contra quién se jugaría.

El ‘Tri’ buscará mejorar su producción ofensiva tras el debut luego de las fallas ‘a granel’ ante Sudáfrica. Además, la Selección Mexicana no contará con César Montes, expulsado ante Sudáfrica, por lo que Edson Álvarez aparece como una de las opciones para reforzar la defensa. Las otras alternativas serían Israel Reyes como central y Sánchez como lateral o la posible aparición de Luis Romo.

En ataque, Raúl Jiménez y Julián Quiñones aparentemente volverán a encabezar la ofensiva tras anotar, y el ‘Piojo’ Alvarado luego de dar una de las asistencias.

Corea del Sur llega respaldada por una victoria en la que mostró capacidad de reacción. Su entrenador, Hong Myung-bo, destacó el rendimiento de sus futbolistas tras superar la tensión del debut.

“Jugamos bien, algo a la altura de nuestra preparación”, expresó. El seleccionador también reconoció la ventaja que representa el apoyo de la afición mexicana al considerar que enfrentar al anfitrión supone una presión adicional.

El historial mundialista favorece a México. El Tri derrotó a Corea del Sur por 3-1 en Francia 1998 y por 2-1 en Rusia 2018. Sin embargo, el balance general entre ambas está en favor de los asiáticos: se han registrado 19 enfrentamientos, con siete triunfos mexicanos, cuatro empates y ocho victorias coreanas.