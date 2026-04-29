‘Con la más alta calidad y sin comerciales’: ¿Dónde estarán las pantallas para ver el Mundial 2026 gratis?

Brugada anunció la realización de 18 Festivales Futboleros en la Ciudad de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que se llevarán a cabo 18 ‘Festivales Futboleros’, los cuales describió como “lugares donde vamos a convivir con pantallas gigantes para ver el Mundial”.

“Cuando decimos que (el Mundial) entra a la Ciudad es porque queremos que se viva en las calles y en todos lados: una fiesta que se siente, que se vive, que se disfruta”, expresó.

¿Dónde serán los Festivales Futboleros y qué habrá en ellos?

De acuerdo con Brugada, estos Festivales Futboleros contarán con pantallas gigantes para ver los partidos del Mundial 2026 de forma totalmente gratuita.

Siete de los festivales tendrán actividades durante los 39 días que dure el torneo. “Aquí se van a pasar, en las grandes pantallas, todos los partidos de futbol. Todos, todos, todos”, afirmó.

En cuanto a las 11 sedes restantes, explicó que “se van a presentar los momentos más importantes del Mundial, donde juega México y también partidos que consideramos más relevantes, que la población quiere verlos en compañía de todos”.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, agregó que los Festivales Futboleros contarán “con la más alta calidad de transmisión, sin comerciales, en un lugar familiar, cultural, con ánimo, con fiesta, con la mejor gastronomía”.

Estas son las sedes en las que se llevarán a cabo los Festivales Futboleros:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla (todos los partidos del Mundial)

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc (todos los partidos del Mundial)

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana* (por confirmar)

Benito Juárez: Parque de las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Gustavo A. Madero: Campos Revolución (todos los partidos del Mundial)

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco (todos los partidos del Mundial)

Iztapalapa: Central de Abasto

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia (todos los partidos del Mundial)

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco (todos los partidos del Mundial)

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco (todos los partidos del Mundial)

Además de la exhibición de los partidos, Brugada dio a conocer que se sumarán “actividades culturales, deportivas y recreativas que nos van a mantener en distintos momentos y los días necesarios con mucha convivencia”.

Ana Francis López, titular de la Secretaría de Cultura capitalina, especificó que entre las actividades habrá una exposición de arte público con ‘Ajolotes en el corazón’, además de muestras de alebrijes, conciertos de varios géneros y batucadas.

“Vamos a impulsar que los pueblos originarios de la Ciudad de México también participen (...), que los pueblos en Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac estén en todos los Festivales Futboleros”, señaló Brugada sobre los alimentos. “Queremos que las manos de los pueblos originarios, traducidas en comida con esfuerzo, sean lo que vamos a consumir en estos Festivales”.

La mandataria destacó la realización previa de la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo y adelantó que organizarán la ‘ola’ más grande del mundo el próximo 31 de mayo en Paseo de la Reforma.

También informó que en Reforma se llevarán a cabo diversas actividades culturales, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

El Mundial de 2026 se inaugura el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte de la capital, con el partido México vs. Sudáfrica.