Convocados al Mundial 2026: ¿Cuándo sale la lista definitiva de jugadores de la Selección Mexicana?

La primera convocatoria de Javier Aguirre, 12 jugadores de la Liga MX ya tienen su lugar asegurado en la lista definitiva para el Mundial de 2026. [Fotografía. Cuartoscuro, FIFA]

Todavía te falta armar la lista definitiva para el Mundial, ‘Vasco’. La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, dio a conocer la primera convocatoria rumbo al Mundial 2026, con un grupo integrado exclusivamente por futbolistas de la Liga MX.

El listado contempla a 12 futbolistas de equipos que calificaron a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, considerados como la base de la plantilla que integrará la lista definitiva para el Mundial 2026.

Además, la lista incluye un grupo de apoyo que trabajará durante la preparación. Esta decisión responde a un acuerdo con los clubes del futbol mexicano para facilitar el proceso de preparación del conjunto mexicano previo a la justa mundialista.

México debutará en el torneo organizado por la FIFA el próximo 11 de junio ante la selección de Sudáfrica. Previamente, disputará una serie de encuentros amistosos ante Ghana, Australia y Serbia, que servirán para evaluar el rendimiento del grupo antes del corte definitivo.

¿Cuándo será la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026?

La lista final de la Selección Mexicana deberá definirse a más tardar el 1 de junio de 2026, fecha establecida por la FIFA para el registro oficial de los 26 jugadores que participarán en la Copa del Mundo 2026.

Durante este periodo, el cuerpo técnico integrará a los futbolistas que militan en el extranjero, quienes se sumarán a la base de la Liga MX para competir por un lugar en la convocatoria definitiva.

La concentración de los jugadores comenzará el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. Los partidos de preparación serán determinantes para la evaluación final, ya que permitirán ajustar el funcionamiento del equipo y definir las últimas incorporaciones.

Javier Aguirre deberá definir la lista definitiva de la Selección Mexicana hasta el 1 de junio. [Fotografía. Cuartoscuro] (Fotografía Cortesía)

¿Qué jugadores de la Liga MX integran la lista de la Selección Mexicana?

La base de jugadores que integran esta convocatoria proviene en su mayoría de Chivas de Guadalajara, equipo que aporta hasta 5 futbolistas, mientras que clubes como América, Cruz Azul, Pumas y Toluca aportan un jugador cada uno.

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas:

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas:

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros:

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

Sparrings:

Óscar García (León)*

Luis Rey (Puebla)*

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)*

Jesús Gómez (Xolos de Tijuana)*

Denzell García (Bravos de Juárez)*

Iker Fimbres (Rayados de Monterrey)*

Jairo Torres (Bravos Juárez)*

Kevin Castañeda (Xolos de Tijuana)*

La lista de los llamados ‘sparrings’ está integrada por futbolistas jóvenes que cumplirán con una función de apoyo y participan en los entrenamientos de cara al debut de la Selección Mexicana. Además, están considerados para el siguiente ciclo mundialista.

México enfrentará su primer partido de preparación rumbo al Mundial 2026 hasta las últimas semanas de mayo. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuáles son las principales ausencias de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026?

Además de las sorpresas como el llamado de Guillermo ‘Memote’ Martínez, la convocatoria de Javier Aguirre también destaca por la ausencia de varios futbolistas que formaron parte del proceso durante esta tercera etapa del ‘Vasco’ como entrenador de la Selección Mexicana.

Entre las grandes ausencias de la convocatoria se encuentran:

Marcel Ruiz (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Richard Ledezma (Chivas)

Diego Lainez (Tigres)

Efraín Álvarez (Chivas)

Jesús Angulo (Tigres)

Erick Sánchez (América)

Everardo López (Toluca)

El primer partido de preparación de México rumbo al Mundial de 2026 será ante Ghana el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente, jugará ante Australia en Pasadena y cerrará su preparación ante Serbia en la cancha del Nemesio Díez el 4 de junio.