¿Quiénes faltan en la convocatoria al Mundial 2026? Los jugadores en el extranjero que podría llamar Aguirre

Actualmente hay 20 jugadores mexicanos en equipos europeos, entre ellos Álvaro Fidalgo, naturalizado mexicano, y Guillermo Ochoa. (Foto: Cuartoscuro)

¿Y ‘Memo’ Ochoa? La lista de convocados al Mundial 2026 de Javier ‘El Vasco’ Aguirre dejó varias ausencias que no pasaron desapercibidas: Marcel Ruiz, del Club Toluca, así como Richard Ledezma y Efraín Álvarez, ambos de Chivas.

Esto ha abierto el debate en torno a otros nombres que tampoco aparecen, como Álvaro Fidalgo, del Real Betis, o Santiago Gimenez, del AC Milan. Sin embargo, hay un punto clave que conviene tener en cuenta: la lista publicada este martes no es definitiva.

En realidad, este primer llamado de ‘El Vasco’ Aguirre contempla únicamente a jugadores de la Liga MX. De ellos, 12 ya tienen un lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que ocho más fueron considerados como sparrings.

Será en las próximas semanas cuando se dé a conocer la lista oficial, en la que se integrarán tanto futbolistas del torneo local como aquellos que militan en el extranjero, en clubes como el Atlético de Madrid o el Fulham.

Guillermo Ochoa podría ser uno de los convocados al Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿A qué jugadores en el extranjero podría convocar ‘El Vasco’ Aguirre?

Actualmente existen 20 mexicanos —entre ellos tres naturalizados— que juegan en clubes extranjeros, en su mayoría europeos, y que podrían ser llamados para representar a México en el Mundial 2026.

Con la primera convocatoria lista, Aguirre dejó espacio para que 14 futbolistas más se sumen a la Selección Nacional de cara al torneo que iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Entre los nombres con mayor peso para ser convocados destaca el portero Guillermo Ochoa, quien actualmente milita en el AEL Limassol, equipo de primera división de Chipre.

Además del delantero Raúl Jiménez, del Fulham; Santiago Gimenez, del AC Milan; y Johan Vásquez, del Genoa CFC, otros jugadores que podrían ser llamados son:

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Germán Berterame (Inter Miami)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

A pesar de que varios nombres suenan como posibles seleccionados, la Federación Mexicana de Futbol informó que la lista definitiva de convocados al Mundial 2026 se entregará hasta el 1 de junio, tal como lo establecen las reglas de la FIFA.

¿Qué jugadores están en ‘riesgo’ de perder el Mundial 2026 por lesiones?

A unos meses del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, algunos jugadores han sufrido lesiones que han puesto en riesgo su participación, debido a los tiempos de recuperación.

Uno de ellos es Rodrigo Huescas (FC Copenhague), quien sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla a finales de 2025 durante la UEFA Champions League y fue operado. La clínica Javier Navarro señala que se trata de una recuperación prolongada, de entre 7 y 9 meses.

César ‘Chino’ Huerta también se suma a la lista de jugadores lesionados. En noviembre de 2025 fue operado tras presentar pubalgia, es decir, un dolor intenso en la zona del pubis, según explica Sanitas.

El portal especializado en salud señala que el tiempo de recuperación depende de cada caso; sin embargo, a inicios de abril, fuentes informaron a ESPN que ‘Chino’ Huerta podría volver a las canchas en un lapso de 3 a 4 semanas.

Edson Álvarez se sometió a una cirugía en febrero por una molestia en el tobillo izquierdo derivada de una lesión. Por ahora, el futbolista continúa enfocado en su recuperación.

¿Quiénes son los convocados de la Liga MX al Mundial 2026?

Mientras se da a conocer la lista completa, la concentración de los futbolistas de la Liga MX convocados por ‘El Vasco’ Aguirre comenzará el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

La concentración tendrá una duración de cinco semanas y media, periodo en el que los jugadores se enfocarán en los entrenamientos. Los convocados son los siguientes:

Porteros

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas

Luis Romo (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando González (Guadalajara)

Además, en el grupo de sparrings —jugadores que apoyarán en los entrenamientos sin posibilidad de asistir al Mundial 2026— se encuentran: