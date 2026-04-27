La vez que Giovani Dos Santos apoyó a Claudia Sheinbaum: ‘Soy su amigo y su admirador’

Claudia Sheinbaum sumó elogios de famosos: Meryl Streep o el icónico Joan Manuel Serrat, pero en la lista también está el exfutbolista Giovani Dos Santos, quien no dudó en llamarse “su amigo y admirador”.

El exjugador del FC Barcelona compartió un video en sus redes sociales en noviembre de 2023, donde saludó y felicitó a la política mexicana por su entonces reciente victoria en las elecciones presidenciales.

“Hola, mi tan querida Dra. Claudia, soy su amigo y admirador Giovani Dos Santos, quería mandarle este video para enviarle un fuerte abrazo y un saludo”.

Dos Santos felicitó a Sheinbaum por convertirse en la primera presidenta de México en la historia:

“También decirle que estoy muy orgulloso de de que va a ser la primera mujer presidenta de esta país que tanto amo, mi México tan querido, decirle que cuenta con mi apoyo uy espero muy pronto acompañarla en un evento”.

Giovanni Dos Santos fue seleccionado mexicano. (Foto: Cuartoscuro) (Juan Pablo Zamora Pérez)

¿Qué ha pasado con Giovanni Dos Santos?

Giovani Dos Santos tiene una trayectoria destacada en el futbol, pues fue campeón del mundo con la Selección Mexicana en el Mundial sub-17 celebrado en Perú en 2005.

Además, consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ante Brasil, donde Oribe Peralta marcó el doblete que les dio la victoria en el juego por la presea.

A pesar de los logros futbolísticos, no consiguió triunfar en el futbol mexicano, donde arribó para retirarse luego de no tener mucha actividad en la cancha.

De acuerdo con TUDN, lo afectaron las lesiones que causaron su irregularidad, por tanto, prefirió retirarse antes de seguir en la banca o fichar con un equipo al cual no deseaba ir.

Desde su retiró se alejó de la vida pública, casi no postea en redes sociales ni tampoco aparece en lugares concurridos, una de sus últimas apariciones fue en el Clausura 2024, cuando el América fue campeón de la Liga MX.

Dos Santos apoyó a su hermano Jonathan, quien ya militaba en las ‘Águilas’: “Cuando quieres a tu familia, solo deseas verlos felices (...) siempre nos hemos apoyado, tanto en cosas personales, como en logros dentro de la carrera”, declaró ante los micrófonos de diferentes medios.

Según TUDN tiene participación en diferentes negocios dentro del sector automotriz. Recientemente se le ha relacionado como contratista de Pemex, aunque él no ha hablado al respecto.

Claudia Sheinbaum recibió elogios de Giovani Dos Santos cuando ganó la presidencia de México. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuáles fueron los equipos donde jugó Giovani Dos Santos?

Giovani Dos Santos estuvo en diferentes equipos pertenecientes al futbol europeo, siendo el FC Barcelona uno de los más importantes, inclusive debutó profesionalmente con los blaugranas en 2007 contra el Athletic.

Tras su paso por diferentes clubes europeos, llegó al futbol mexicano en 2019, donde jugó por última vez. El último equipo donde tuvo actividad fue en el Club América, en 2021, donde ya no renovó contrato y se retiró del futbol profesional, pero sin emitir un anuncio oficial.

Entre los equipos más destacados del delantero mexicano están: