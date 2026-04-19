Joan Manuel Serrat conoce y elogia a la presidenta Sheinbaum: ‘Es fantástico su trabajo’

Joan Manuel Serrat se suma a la lista de famosos que elogiaron a Claudia Sheinbaum y a su gestión como presidenta de México, luego de conocerla durante la visita de la política a Barcelona.

Claudia Sheinbaum se reunió con mexicanos en España, pero también tuvo la oportunidad de conversar con el intérprete de ‘Cantares’, en un momento que reunió a dos figuras representativas de la cultura y la política.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Nacional de Supercomputación, parada programada para aumentar los esfuerzos por fortalecer la colaboración tecnológica entre México y España.

Joan Manuel Serrat conoció a Claudia Sheinbaum durante la visita de la presidenta mexicana a España. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Qué dijo Joan Manuel Serrat de Claudia Sheinbaum en su visita a Barcelona?

El propio Joan Manuel Serrat fue quien recibió a la presidenta mexicana en dicho recinto, donde destacó la complejidad de la labor política y reconoció el trabajo de la mandataria.

“Solo vine a acompañarla (...) Su trabajo es fantástico, es un lugar muy bello México, pero en materia política es algo muy difícil y de eso se trata, de hacerlo lo mejor posible”, declaró en una conferencia de prensa ante distintos medios.

Tras el encuentro, Claudia Sheinbaum compartió en redes sociales una fotografía del momento en el que ambos se saludan, acompañada de un mensaje de reconocimiento hacia el artista.

“Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia”.

¿Quién es Joan Manuel Serrat?

Joan Manuel Serrat es un cantautor, compositor y poeta español, considerado una de las figuras más influyentes de la música en español. Con una trayectoria de décadas, su obra combina temas sociales, políticos y literarios, y ha sido clave en la difusión de la canción de autor tanto en España como en América Latina.

Nacido en Barcelona en 1943, Serrat fue una de las voces más representativas de la llamada “Nova Cançó”, un movimiento cultural que impulsó la música en lengua catalana durante el franquismo. A lo largo de su carrera, también ha musicalizado poemas de autores como Antonio Machado y Miguel Hernández, en un intento por acercar la literatura a nuevas generaciones.

Entre sus canciones más emblemáticas destacan temas que han trascendido generaciones y fronteras, consolidándolo como un referente cultural. Su legado no solo radica en su música, sino también en su postura crítica ante distintos contextos sociales y políticos, lo que lo ha convertido en una figura respetada tanto en España como en América Latina.

Claudia Sheinbaum participa en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

Durante su estancia en Barcelona, Claudia Sheinbaum participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde ofreció un discurso enfocado en valores sociales, históricos y culturales.

En su intervención, aseguró que proviene de “un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero generoso, que resiste, rechaza la discriminación y se niega con dignidad de mirar a otro con desprecio”.

También hizo referencia a las culturas prehispánicas y a figuras históricas como Miguel Hidalgo. En el plano internacional, propuso redirigir parte del gasto militar global hacia acciones ambientales.

“Quiero proponer algo concreto que parte de una visión (...) destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar hectáreas cada año, en lugar de sembrar guerra, sembremos paz y vida”.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la próxima edición de la Cumbre en Defensa de la Democracia se realice en México.