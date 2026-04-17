‘Viva la paz siempre’: Sheinbaum llega a Barcelona; la reciben mexicanos con música

Mexianos recibieron con música y mucho cariño a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Especial / video)

Mexicanas y mexicanos en Barcelona, España, recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum con gran emoción y música, entre abrazos y muestra de cariño.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este viernes a Barcelona, España, para participar en la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos del mundo.

Sheinbaum fue recibida por mexicanos que residen en España en el aeropuerto de Barcelona, en donde también los connacionales hicieron fila para tomarse una fotografía con ella.

En imágenes compartidas, se puede ver a la mandataria mexicana rodeada de mexicanos, quienes buscaban saludarla y tomarse una fotografía, y también a un grupo de músicos.

“Viva la paz siempre”, fue lo dijo la presidenta a medios de comunicación que le preguntaron sobre el mensaje de la cumbre en España, que se ha denominado también anti-Trump.

Viaje de Sheinbaum a España

El viaje de Sheinbaum a España se hace con el objetivo de dejar atrás la crisis diplomática desatada desde 2019 por la petición de perdón a Madrid por los abusos cometidos durante la Conquista, que ha enturbiado las relaciones de dos socios con importantes vínculos económicos, culturales y sociales.

“Me parece que es un momento para seguir dialogando (…) Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial”, expuso Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina del jueves.

Se trata de la primera visita de un presidente de México a España desde la de 2018 de Enrique Peña Nieto (2012-2018), muestra de la distancia generada en este período entre tradicionales aliados.

Relación de México con España

Las relaciones entre ambos países tensaron tras la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido que Sheinbaum, a la Corona española en la que solicitó un gesto de disculpa por los agravios cometidos durante la conquista y la colonia, y que no contó con respuesta por parte de Madrid.

La crisis alcanzó su punto álgido cuando la mandataria mexicana decidió no invitar a su toma de posesión en octubre de 2024 al rey Felipe VI, lo que provocó que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, decidiese no enviar ningún representante español, en un hecho sin precedentes.

La cita para la reconciliación diplomática queda marcada y tendrá lugar este sábado, cuando Sheinbaum y Sánchez sostengan un encuentro bilateral en el marco del foro progresista en Barcelona, al que también asisten el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El reencuentro se produce en un momento complejo en América Latina en medio de un viraje hacia la derecha en gran parte de la región, con la llegada de líderes conservadores como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile, o Daniel Noboa, en Ecuador.

Con información de EFE