¿China mete ‘cizaña’ en la UE? Pide a España que frustre planes para impulsar a empresas europeas

El Gobierno de China estaría presionando a España para que le ayude en su plan de frustrar una propuesta de la UE.

Según una persona familiarizada con el asunto, el gobierno de China está presionando a España para que ayude a frustrar las propuestas de la Unión Europea destinadas a hacer que las empresas del bloque sean más competitivas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió esta semana en Beijing con el presidente Xi Jinping. En esa ocasión, funcionarios chinos se quejaron de que Europa se estaba volviendo demasiado proteccionista, según una fuente que habló bajo condición de anonimato. Los funcionarios advirtieron que las políticas de la UE perjudicarían el comercio y las relaciones políticas entre las regiones.

La UE se enfrenta a dificultades para mantener su competitividad tras la guerra comercial iniciada por Estados Unidos el año pasado y ante la avalancha de productos chinos de bajo coste en el mercado único de la UE. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, ha propuesto medidas para impulsar a las empresas nacionales con el fin de revitalizar la industria manufacturera del país.

El mes pasado, la Comisión anunció la denominada Ley de Aceleración Industrial, conocida como la propuesta «Hecho en Europa», que obligará a los países de la UE a favorecer a las empresas nacionales en los contratos de contratación pública. El objetivo es garantizar que una quinta parte de la producción económica del bloque provenga del sector manufacturero para 2035.

Los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y del gobierno español no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

España lleva años posicionándose cerca de China, con el objetivo de atraer inversiones y diversificar sus alianzas en un contexto de competencia entre Estados Unidos y China. Esta estrategia ha entrado en conflicto en ocasiones con la UE, que busca reducir su exposición a la nación asiática y disminuir su excesiva dependencia en sectores clave.

Esta iniciativa surge en un momento en que China está perdiendo a uno de sus socios más cercanos en la UE, el primer ministro Viktor Orbán, cuyo partido perdió las elecciones parlamentarias del domingo. Orbán había impulsado estrechos lazos económicos con Pekín, convirtiendo a China en un socio clave para Budapest en la industria de los vehículos eléctricos y las telecomunicaciones.

Sánchez afirmó que el déficit comercial de la UE con China era “insostenible” y que China desempeñó un papel en las medidas proteccionistas en las que está trabajando el bloque.

«Necesitamos que China se abra para que Europa no tenga que cerrarse», dijo Sánchez el lunes en un discurso en la Universidad de Tsinghua. «Ayúdennos a corregir el déficit comercial que tenemos con ustedes».

China ha criticado la Ley de Aceleración Industrial de la UE. El mes pasado, el Ministerio de Comercio de China expresó su “seria preocupación”, afirmando que el plan aumentaría la incertidumbre para las empresas chinas que invierten en la UE, según un comunicado.

Este plan es fundamental para los esfuerzos de la UE por reforzar el apoyo a las industrias estratégicas, desde la automoción hasta el acero verde, en un intento por frenar la ola de cierres de plantas que amenaza con debilitar a la región en su rivalidad con China y Estados Unidos.

En declaraciones realizadas la semana pasada en Madrid, el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, afirmó que “la inversión china en Europa y España puede ser compatible con el reequilibrio del comercio”.

«Es posible aprovechar la relación comercial para adquirir nuevas tecnologías y transferir conocimientos y capacidades para el crecimiento económico en Europa», afirmó. «Ese camino es estrecho, pero se puede recorrer».