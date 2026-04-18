Detienen a Nazaret ‘N’, de Metaxchange Capital, empresa que Sandra Echeverría denunció por fraude

Sandra Echeverría compartió que más de mil personas habían caído en el presunto fraude de Metaxchange Capital. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

A dos meses de que la actriz Sandra Echeverría denunció un presunto fraude cometido por la empresa Metaxchange Capital, se realizó la detención de Nazaret ‘N’, fundadora y CEO de la compañía.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, dio a conocer la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales, donde detalló que la aprehensión tuvo lugar durante un cateo realizado en la colonia Polanco.

A finales de febrero, Sandra Echeverría señaló a la empresa de inversiones por retener el dinero que los clientes habían aportado y por supuestamente no haber pagado los rendimientos durante 18 meses.

“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho trabajo”, comentó la actriz de María Félix: La Doña en un video que publicó en sus redes sociales.

Sandra Echeverría también comentó que la firma recibió más de 2 mil millones de pesos en depósitos por parte de los inversionistas, por lo cual, ya se habían presentado más de 200 denuncias en contra de los representantes legales de la compañía.

Ante esta situación, ya se había realizado la detención de dos personas presuntamente involucradas en el caso: Patrik ‘N’ y Mariana ‘N’; sin embargo, la famosa afirmó que Nazaret ‘N’ estaba “prófuga de la justicia”, hasta ahora.

¿Cómo fue la detención de Nazaret ‘N’, de Metaxchange Capital?

Bertha Alcalde Luján explicó, mediante un comunicado que compartió en redes sociales, que la detención de Nazaret ‘N’ fue resultado de un cateo en un inmueble de Polanco. Además, añadió que su aprehensión deriva de una investigación.

“Nazaret ‘N’ fue identificada como pieza central de MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México”, señaló.

Previamente, Sandra Echeverría había compartido que la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México ya tenían conocimiento del caso y le estaban dando seguimiento.

La actriz y cantante Sandra Echeverría asegura que ya hay dos detenidos por el caso (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Al respecto, Alcalde Luján compartió que son avances de la investigación que se realizó: “En este caso, seguimos el rastro del dinero, analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón. Como resultado, otra persona ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, y una más enfrenta su proceso con medidas cautelares”, dijo.

Aunque las redes sociales de MetaXchange fueron desactivadas, Nazaret ‘N’ está identificada en su perfil de LinkedIn como la CEO y fundadora de la compañía. Hasta ahora, la empresa no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Cuando Echeverría subió el clip, la compañía de inversiones compartió su postura e indicó que MetaXchange seguiría trabajando con normalidad e indicaron que se mantendrían al tanto de las acciones legales.

¿Cómo Metaxchange Capital hacía los supuestos fraudes?

El caso que salió a la luz y que, de acuerdo con lo narrado públicamente por Sandra Echeverría, fue una experiencia directa, responde a un modelo que las autoridades ya tienen identificado. Según explicó Bertha Alcalde Luján, la investigación apunta a una estructura diseñada para aparentar legalidad mientras operaba un mecanismo de captación de dinero con fines fraudulentos.

De acuerdo con la funcionaria, la empresa ofrecía esquemas de inversión con rendimientos elevados, respaldados —al menos en apariencia— por contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias.

Todo esto generaba confianza entre los inversionistas, quienes creían estar participando en operaciones financieras legítimas: “La investigación estableció que se trataba de una operación estructurada que afectó a múltiples víctimas”, señaló.

El mecanismo, sin embargo, seguía un patrón conocido. En una primera etapa, algunos clientes sí recibían pagos, lo que reforzaba la credibilidad del proyecto y motivaba a que más personas invirtieran. Pero con el paso del tiempo, los depósitos comenzaron a detenerse sin explicación clara.

Fue entonces cuando las autoridades detectaron el verdadero funcionamiento detrás del esquema: “Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, detalló Alcalde Luján.