‘Es como cerrar un ciclo’: Madonna se presenta en Coachella como invitada al show de Sabrina Carpenter

Madonna se presentó por primera vez en el festival Coachella hace 20 años, donde interpretó ‘Confessions on the Dance Floor Part I’. (Foto: EFE / Cuartoscuro)

“¿Alguna vez han cantado esta?”, dijo Sabrina Carpenter mientras sonaban los primeros acordes de ‘Vogue’. Antes del segundo concierto de la intérprete de ‘Please, Please, Please’ en el festival Coachella, ya se rumoraba que Madonna sería la gran sorpresa de la noche, y el espectáculo no hizo más que confirmarlo.

A los pocos segundos apareció la ‘reina del pop’, quien regresó al evento de música más importante de California a 20 años de su debut, un día sumamente especial que la intérprete de ‘Like a Prayer’ consideró como el cierre de un ciclo.

El segundo concierto de Sabrina Carpenter logró superar al que realizó la semana pasada, donde sorprendió por la calidad del show, en el que tuvo varios cambios de vestuario e incluso llegó al escenario en un Cadillac convertible.

Sabrina Carpenter invitó a Madonna a su concierto en el Coachella. (Foto: EFE) (SARAH YENESEL|SARAH YENESEL/EFE)

Sabrina Carpenter y Madonna: ¿Cómo fue el concierto en Coachella?

El concierto de Sabrina Carpenter dio un giro cuando presentó una canción nueva en el setlist: ‘Vogue’, tema que Madonna lanzó en 1990 como parte del álbum I’m Breathless y que desde entonces se convirtió en un clásico.

En los primeros segundos de la canción, la cantante salió al escenario para decir su icónica frase: “Strike the pose” y dar inicio al tema. Tras este primer momento, Madonna interpretó una nueva colaboración con Sabrina.

Durante su presentación, la intérprete de ‘Like a Virgin’ brindó un breve discurso, en el que invitó a todos sus oyentes a mantener un ambiente tranquilo, donde se preserve una convivencia armónica.

“Lo que queda del mes, vamos a intentar llevarnos bien. Intentemos estar juntos, evitar el desacuerdo. La música une a la gente. Es el lugar en el que la gente deja sus diferencias a un lado y lo pasa bien”, comentó.

Finalmente, llegó uno de los mejores momentos de la noche: un coro gospel de mujeres entonó la melodía de ‘Like a Prayer’. La primera estrofa fue interpretada por Madonna, quien cedió la segunda parte a Sabrina.

¿Qué dijo Madonna sobre el concierto en Coachella?

Para Madonna, su participación en el festival Coachella fue especial, debido a que la primera vez que fue invitada al evento ocurrió hace 20 años y no estuvo en uno de los escenarios principales.

“Hoy hace veinte años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté ‘Confessions on the Dance Floor Part I’ en Estados Unidos, y fue una experiencia increíble para mí”, comentó.

El momento cobró aún más relevancia para la artista, debido a que días antes de su presentación anunció el lanzamiento de ‘Confessions on the Dance Floor Part II’, por lo cual sintió que su participación en el concierto era equivalente a cerrar un ciclo.

“Pueden imaginar la emoción que siento al estar de vuelta veinte años después. Veinte años después, con las mismas botas y el mismo corsé… Es como cerrar un ciclo, ¿saben?”, comentó, e interpretó algunas líneas de ‘Confessions on the Dance Floor Part I’.

El momento se volvió popular en redes sociales, debido a que, tras la primera presentación de Sabrina Carpenter en el festival Coachella, se especuló sobre la participación de Madonna; sin embargo, fue hasta la segunda noche cuando se confirmó la presencia de la artista.