Policía investiga a Katy Perry por presunta agresión sexual; Ruby Rose asegura que ‘no puede hablar’

Katy Perry está siendo investigada en Australia por su posible participación en una agresión sexual contra Ruby Rose. (Foto: EFE/Shutterstock)

La cantante Katy Perry enfrenta una investigación en Australia tras una acusación de presunta agresión sexual hecha por la actriz Ruby Rose, quien asegura que el incidente ocurrió hace más de una década en un club nocturno de Melbourne.

Autoridades australianas confirmaron la apertura de una indagatoria relacionada con un hecho ocurrido en 2010 en un establecimiento del centro de la ciudad, aunque evitaron profundizar en detalles debido a que el proceso continúa en curso.

“Los detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne investigan una presunta agresión sexual, la policía fue informada sbre el incidente”, informó The Hollywood Reporter.

En un principio aseguró que no buscaba hacer una denuncia formal en contra de Katy Perry, finalmente Ruby Rose confirmó el inicio del proceso legal con una publicación en Threads realizada el pasado martes: “Ya no puedo comentar, republicar ni hablar públicamente sobre ninguno de los casos ni las personas involucradas”.

Autoridades confirmaron que Katy Perry está siendo investigada por presunta agresión sexual contra Ruby Rose. (Foto: EFE) (Sebastiao Moreira/EFE)

¿De qué acusa Ruby Rose a Katy Perry?

El caso cobró relevancia luego de que Rose hiciera pública su versión a través de redes sociales, donde relató un episodio el cual, según explicó, le tomó años comprender y verbalizar. Declaraciones realizadas en la caja de comentarios de un video viral donde aparece Katy Perry en Coachella 2026 en compañía de Justin Trudeau.

De acuerdo con el testimonio, el incidente ocurrió cuando ambas eran jóvenes y coincidieron en un ambiente nocturno.

La actriz señaló que en ese momento se encontraba recostada sobre las piernas de una amiga cuando, según su versión, la intérprete de ‘Dark Horse’ se acercó e incurrió en una conducta inapropiada.

“No me besó, ella se acercó, se agachó, se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos y vomité sobre ella”, escribió la actriz de ‘Orange is the New Black’.

Durante su relato, también reconoció que en su momento minimizó lo ocurrido, presentándolo como una anécdota “graciosa” ligada al consumo de alcohol, debido a no saber cómo procesarlo.

En ese mismo testimonio, Rose mencionó que, tiempo después, la cantante Katy Perry incluso la apoyó en trámites relacionados con su visado para Estados Unidos.

Ruby Rose fue Stella Carlin en 'Orange is the new black'. (Foto: Shutterstock).

Equipo de Katy Perry niega acusaciones de agresión sexual contra la cantante

Como respuesta, el equipo de la intérprete estadounidense rechazó los señalamientos. En declaraciones enviadas a la revista Variety, su representante aseguró que la actriz tiene antecedentes de realizar acusaciones públicas en redes sociales negadas por las personas involucradas.

“Las acusaciones sobre Katy Perry no son solo categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La Sra. Rose tiene un historia bien documentado de hacer graves acusaciones contra varias personas, mismas que fueron negadas en repetidas ocasiones”.

¿Quién es Ruby Rose?

Ruby Rose es una actriz, modelo y presentadora originaria de Australia que ganó reconocimiento internacional por su participación en la serie Orange Is the New Black, donde interpretó a Stella Carlin, personaje con el cual rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público.

Antes de su salto a Hollywood, Rose ya era una figura conocida en su país natal gracias a su trabajo como conductora en MTV Australia, además de su presencia en la industria de la moda como modelo.

Su carrera en la actuación se consolidó con papeles en cine y televisión, destacando su protagónico en Batwoman, donde dio vida a Kate Kane, convirtiéndose en una de las primeras superheroínas abiertamente lesbianas en encabezar una serie de este tipo.

Además de su trabajo en pantalla, Ruby Rose ha sido una figura visible dentro de la comunidad LGBTQ+, participando activamente en temas de representación, identidad y derechos, lo que la ha colocado como una voz influyente más allá del entretenimiento.

Con información de EFE