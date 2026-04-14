‘Se llevaron mochilas, computadoras y efectivo’: Alicia Villarreal es víctima de robo en Estados Unido

Alicia Villarreal fue víctima de un robo en Estados Unidos junto a su equipo; no hubo heridos, solo pérdidas materiales. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

La cantante Alicia Villarreal, su equipo de trabajo y su pareja, el influencer Cibad Hernández, fueron víctimas de un robo en Washington, Estados Unidos, en el que perdieron objetos de valor como computadoras, iPads y dinero en efectivo.

Los detalles del incidente fueron dados a conocer por Hernández, quien explicó que, a pesar de lo ocurrido, Alicia Villarreal y su equipo se encuentran bien, ya que el robo se realizó sin violencia. Según relató, los responsables únicamente abrieron la camioneta del equipo y sustrajeron las pertenencias mientras ellos no se encontraban en el lugar.

La intérprete se encontraba en esa ciudad debido a un compromiso profesional, luego de ofrecer un concierto el pasado 10 de abril en el Toyota Center. Tras finalizar sus actividades, tanto la artista como su equipo decidieron tomar un breve descanso en la zona, momento en el que ocurrió el robo.

¿Cómo fue el robo que vivió Alicia Villarreal en Estados Unidos?

De acuerdo con el testimonio de Cibad Hernández, el incidente ocurrió cuando dejaron la camioneta en un estacionamiento público mientras se alejaban por unos minutos.

“Fue un acontecimiento que sucedió cuando nos bajamos de la camioneta”, explicó, al detallar que descendieron únicamente para grabar un video y regresar poco después al lugar donde habían estacionado.

Alicia Villarreal y su equipo se encuentran bien tras el robo en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El tiempo que estuvieron fuera fue breve, sin embargo, lograron cometer el robo: “Literalmente no estuvimos ni 15 minutos afuera. Tuvieron segundos para poder hacer la fechoría”, señaló.

Entre los objetos robados se encontraban mochilas, equipo electrónico y dinero, principalmente pertenencias personales del staff y de la cantante: “Se llevaron mochilas, la de Alicia, del staff, computadoras (...) iPads y efectivo”, indicó Hernández.

Pese a la situación, aclaró que no hubo confrontación directa con los responsables ni algún tipo de agresión: “Afortunadamente no fue un altercado como tal, todos están bien, solamente fueron cosas materiales”, afirmó.

¿Alicia Villarreal denunció el robo en Estados Unidos?

Tras lo ocurrido, el equipo de la cantante notificó a las autoridades locales y realizó el reporte correspondiente ante la policía: “Se llamó a la policía, se hicieron los reportes pertinentes”, explicó Hernández.

Además de las pérdidas materiales, una de las coristas resultó afectada al perder documentos personales, incluyendo su pasaporte y tarjetas bancarias, lo que la obligó a permanecer temporalmente en Estados Unidos para resolver su situación migratoria y financiera.

Alicia Villarreal interpuso las denuncias correspondientes tras el robo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

El influencer también señaló que la integrante del equipo recibió apoyo por parte del consulado mexicano, lo que facilitó los trámites necesarios para su regreso al país: “Gracias a Dios tuvo cita en el consulado y le dieron todas las atenciones, ya viene de regreso”, dijo.

Hernández destacó que, tras el incidente, la cantante se mantuvo atenta a su equipo de trabajo, especialmente a la persona afectada por la pérdida de documentos: “Ella es muy profesional y quiere mucho a su equipo, entonces se quedó preocupada”, comentó.

Finalmente, el equipo indicó que el robo ocurrió sin daños visibles en el vehículo, lo que llamó su atención, ya que no hubo señales de violencia: “Fue como con guante de seda: ni vidrios rotos ni chapas forzadas, simplemente la camioneta abierta”, concluyó.