‘El show debe continuar’: Hospitalizan a Taylor Momsen por picadura de araña antes de concierto con AC/DC

Taylor Momsen fue picada por una araña en CDMX, ella recibió atención médica, pero posteriormente fue hospitalizada. (Foto: Shutterstock/Captura)

Taylor Momsen, actriz de la película El Grinch, fue hospitalizada días después de sufrir una picadura de araña momentos antes de la primera presentación de AC/DC en México.

La vocalista de The Pretty Reckless, fue la encargada de abrir el primero de los conciertos de los intérpretes de ‘Highway To Hell’ en el Estadio GNP Seguros, donde se presentó con las molestias generadas por el veneno.

Luego del incidente, recibió atención médica en el recinto, inclusive le aplicaron una inyección para aliviar los síntomas causados.

Anteriormente, durante una presentación en España en 2024, fue mordida por un murciélago mientras estaba en el escenario.

¿Cómo está Taylor Momsen tras la picadura de araña?

Antes del concierto de AC/DC en la CDMX, Momsen compartió un video en su cuenta de Instagram, donde mostró su pierna derecha y presentaba una hinchazón, así como enrojecimiento, pero se lo tomó con humor.

“Así que no sería un tour si algo no me mordiera, esta vez una araña enorme decidió dejarme su veneno, el cual causó un problema en mi sistema, así que fui con los maravillosos doctores de México para revisarme y dar un buen show, un problema más agregado a la lista ¿Me convierto en la mujer araña? ¿O sigo siendo batichica?“.

La inyección que recibió fue de Dexametasona, con el fin de aliviar el dolor y la hinchazón de la zona, explicó el profesional de la salud que apareció en el video.

Taylor Momsen es la vocalista del grupo The Pretty Reckless. (Foto: Shutterstock)

Un día antes de la segunda fecha de AC/DC en el Estadio GNP Seguros, fue atenderse al hospital porque apareció un sarpullido alrededor de la picadura. A pesar de esto, la intérprete de ‘Make Me Wanna Die’ hizo su aparición en el show.

Sin embargo, optó por regresar a atenderse a una clínica, donde fue hospitalizada toda la noche del pasado 14 de abril y la madrugada del 15. “Estuve internada, gracias a los increíbles médicos que, bueno, ellos saben”.

Esta es la última actualización de su estado de salud, realizado en un post donde compartió un video de la zona afectada, sin revelar que especie de araña fue la causante de la picadura.

Hasta el momento, no se descartó ni se confirmó su participación como telonera en la última fecha de AC/DC.

¿Quién es Taylor Momsen, cantante de The Pretty Reckless?

La actriz y cantante Taylor Momsen ha construido una carrera que rompe con el molde de las estrellas juveniles que saltan a la música.

Conocida inicialmente por su papel como Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl, y por interpretar a Cindy Lou en la película El Grinch, Momsen dio un giro radical para consolidarse como una de las voces más distintivas del rock contemporáneo.

Al frente de la banda The Pretty Reckless, la artista encontró su verdadera identidad creativa. Desde su formación en 2009, el grupo ha destacado por un sonido crudo y letras que exploran temas como la fama, la adicción y la introspección, alejándose del pop comercial que suele rodear a figuras surgidas de la televisión.

Con discos como Light Me Up y Death by Rock and Roll, Momsen no solo se posicionó como frontwoman, sino también como una compositora con una visión clara dentro de la industria musical. Su estilo, influenciado por el hard rock, la ha llevado a compartir escenario con bandas consolidadas y a encabezar listas dentro del rock alternativo.