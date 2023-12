Muere Colin Burgess, exbaterista de AC/DC, a los 77 años

La agrupación AC/DC confirmó la muerte de su primer baterista Colin Burgess a los 77 años, aunque no dieron a conocer las causas detrás en su despedida en redes sociales.

“Muy triste escuchar del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Recuerdos felices, rock en paz Colin”, escribieron.

AC/DC se despidió en redes de su primer baterista Colin Burgess. (Foto: Instagram @acdc)

¿Quién fue Colin Burgess?

El nacido el 16 de noviembre de 1946 en Sídney ingresó a AC/DC en 1973, antes de ser reemplazado por Phil Rudd. Luego de una lesión de Rudd, Burguess volvió por un corto periodo.

Su primer concierto oficial fue en Nochevieja en la discoteca Chequers en Australia. Después de un año -en 1974-, fue despedido, aunque alcanzó a grabar una versión del tema ‘Can I Sit Next To You Girl’.

De acuerdo con TMZ, la razón es que fue acusado de emborracharse en el escenario durante una actuación, aunque él se habría defendido al negar los hechos argumentando que alguien había echado algo a su trago para adulterarlo.

También fue músico de la banda de rock australiana The Masters Apprentices entre 1968 y 1972. En 1988 ingresó al Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana (ARIA) de Australia.

Incorporó las alineaciones de The Burgess Brothers Band y Good Time Charlie, aunque más recientemente tocaba para His Majesty y Dead Singer Man.

Colin Burgess estuvo en los primeros conciertos de AC/DC. (Foto: Instagram @acdc)

Los miembros de AC/DC que han muerto

Burguess no ha sido el único de la alineación que ha fallecido, ya que en noviembre de 2017 le dijeron adiós a Malcolm Young, uno de sus fundadores, a los 64 años.

Años antes, Young se tomó un descanso derivado de sus problemas de salud después de que le fuera diagnosticada una demencia senil. George Young, encargado del bajo eléctrico, también murió en 2017.

En febrero de 1980 su vocalista Bon Scott tuvo una intoxicación etílica a los 33 años tras una noche de fiesta en la que su amigo Alistair Kinnear no pudo despertarlo, razón por la que lo dejó en el auto hasta el siguiente día que vio que seguía inconsciente y lo llevó al Kings College Hospital.