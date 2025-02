¿Qué le pasó a Michelle Trachtenberg? Esto se sabe de la muerte de la actriz de ‘Gossip Girl’

¡Adiós Georgina Sparks! Se confirmó una noticia muy triste para todos los fans de la serie Gossip Girl, ya que la actriz Michelle Trachtenberg, de la cinta Sueños sobre hielo, murió a los 39 años.

La noticia fue confirmada por el diario The New York Post, quien también informó que la actriz estadounidense, quien llegó a ser parte de algunos capítulos de Doctor House, fue encontrada sin vida en un apartamento en Nueva York.

¿Qué le paso a Michelle Trachtenberg?

Poco antes de que se diera a conocer su fallecimiento, las autoridades de Manhattan recibieron una llamada al número de emergencias 911 poco después de las ocho de la mañana, la cual provenía de una lujosa torre de apartamentos.

Según con información de la revista Page Six, la actriz fue encontrada por su mamá, quien presuntamente se puso en contacto con los equipos de emergencia, ya que Michelle Trachtenberg no respondía.

Michelle Trachtenberg fue sometida a un trasplante de hígado. (Instagram @michelletrachtenberg)

Al llegar, los paramédicos intentaron ayudar a la actriz, quien estaba inconsciente; sin embargo, declararon su muerte poco después, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP.

Esta también agrega que no se encontró evidencia de algún acto criminal, por lo que no existen sospechas de que su fallecimiento esté relacionado con algún delito, tampoco se realizará una investigación por algún ilícito.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg? Esto sabemos

Hasta este momento se desconocen cuáles fueron las causas de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg, ya que será el Médico Forense de Nueva York quien las dé a conocer más tarde, pues está llevando a cabo la autopsia de la actriz.

Aunque no se tienen reportes oficiales, fuentes policiales consultadas por el medio de comunicación a ABC7, indicaron que es posible que Michelle, quien trabajó de cerca con la actriz Blake Lively, haya sufrido complicaciones de salud.

“Trachtenberg se había sometido recientemente a un trasplante de hígado y podría haber estado experimentando complicaciones”, indicaron, de acuerdo con declaraciones retomadas por el diario Fox News.

Michelle Trachtenberg murió a los 39 años. (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

Mayo Clinc explica que entre los riesgos más comunes de un trasplante de hígado se encuentran: complicaciones de los conductos biliares, sangrado, coágulos sanguíneos, falla del hígado donado, infección, rechazo del hígado donado, confusión mental o convulsiones.

Poco antes del fallecimiento de la actriz de La Ley y el Orden, serie protagonizada por Mariska Hargitay, el estado de salud de Michelle Trachtenberg había generado preocupación entre sus seguidores.

Esto debido al cambio físico que la actriz experimentó; no obstante, ella utilizó los comentarios de sus publicaciones para desmentir que estuviese atravesando por algún padecimiento y afirmó estar bien.

El fallecimiento de Michelle Trachtenberg fue confirmado la mañana de este miércoles. (Foto: Especial El Financiero )

“Recientemente he recibido varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me he hecho cirugía plástica, soy feliz y estoy saludable”, dijo en su momento, por lo que habrá que esperar para conocer qué le sucedió a la famosa.

Actor de ‘Gossip Girl’ se despide de Michelle Trachtenberg

Poco después de que se confirmó el fallecimiento de la actriz, Ed Westwick, quien también fue actor de Gossip Girl con el personaje de Chuck Bass, le dedicó un mensaje a Michelle.

En sus historias de Instagram, el actor compartió una fotografía de Trachtenberg y agregó el siguiente mensaje: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Michelle . Envío oraciones”. Por ahora, es el único miembro del elenco que ha hablado al respecto.

Miembros de la serie han lamentado el fallecimiento de la actriz. (Foto: Captura de pantalla)

Además de Gossip Girl la actriz fue parte de otras producciones, entre las cuales se encuentran Buffy, la cazavampiros, 17 otra vez, Sueños sobre hielo, Piel misteriosa y Gritos en la oscuridad.