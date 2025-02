Muere Roberta Flack, cantante de ‘Killing Me Softly With His Song’, tras una corta enfermedad degenerativa

Roberta Flack, cantante estadounidense de R&B conocida por éxitos como ‘Killing Me Softly With His Song’, murió a los 88 años tras padecer una enfermedad degenerativa.

“Estamos desolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció esta mañana, 24 de febrero de 2025″, anunció un comunicado difundido por su representante.

¿Qué le pasó a Roberta Flack, cantante de ‘Killing Me Softly With His Song’?

Según el comunicado emitido este lunes por sus representantes Koga y Mikel Gilmore, ella “murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió techos y récords. También fue una orgullosa educadora”.

Fotografía de archivo fechada el 21 de julio de 2005 de la cantante Roberta Flack durante su presentación en el Palau de la Música Catalana en Barcelona (España). Flack, conocida por éxitos como 'Killing Me Softly With His Song', ha fallecido a los 88 años, informó este lunes su representante en un comunicado. (Foto: EFE/Toni Albir /ARCHIVO). (TONI ALBIR/EFE)

Suzanne Koga agregó a The New York Times que Roberta falleció en Manhattan, de camino al hospital, por un paro cardíaco.

En 2016, la ganadora de los premios Grammy sufrió un derrame cerebral, lo que afectó temporalmente a su capacidad para tocar el piano, pero siguió trabajando en su carrera y en la preservación de su legado musical.

Flack reveló en un comunicado de 2022 que tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que “ha hecho que sea imposible cantar y difícil hablar... Pero hará falta mucho más que la ELA para silenciar a este ícono”.

Mayo Clinic explica que la ELA también se conoce como enfermedad de Lou Gehrig, por un beisbolista diagnosticado con este padecimiento del sistema nervioso: “afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, hace perder el control muscular y empeora con el tiempo”.

¿Quién fue Roberta Flack?

Roberta Cleopatra Flack, nació en una familia de músicos en Black Mountain (Carolina del Norte), en 1937; creció en Arlington, Virginia. Fue una de las artistas más destacadas de la década de 1970.

Flack comenzó a estudiar piano a los nueve años e ingresó en la Universidad Howard de Washington D.C. a los 15 años con una beca.

La artista fue poco conocida antes de cumplir 30 años y saltó al estrellato de manera tardía en la década de los 70 a cuando el actor Clint Eastwood usó su versión de ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ en su debut como director con Play Misty for Me (1971), seguido dos años después de su lanzamiento ‘Killing Me Softly With His Song’.

Ambos temas fueron reconocidos en años consecutivos en los prestigiosos premios Grammy como grabación del año.

- Roberta Flack sonríe mientras sostiene el premio Grammy que recibió por su álbum 'Killing Me Softly With His Song' ante la mirada del cantante Isaac Hayes, derecha, en la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles, el 4 de marzo de 1974. (AP Foto/Harold Filan, archivo) (Harold Filan/AP)

La artista, que estuvo activa desde 1968 a 2022, se prodigó posteriormente también en los géneros jazz, pop y soul -además del R&B- con otras canciones como ‘Where Is the Love’ o álbumes como Blue Lights in the Basement o Roberta.

En las décadas de los 80 y 90, su música no alcanzó la cima de las listas de éxitos debido a diversos cambios de tendencias en los gustos del público, pero siguió manteniendo una audiencia muy fiel.

Roberta Flack se hizo famosa por ‘The First Time Ever I Saw Your Face’. (Foto: EFE).

De hecho, fue entonces cuando también incursionó en la música moderna, colaborando con productores y músicos jóvenes para explorar sonidos más contemporáneos; su álbum I’m the One (1982) así lo demuestra.

Con el nuevo siglo, Roberta Flack optó por actuar en conciertos selectos y lanzar proyectos especiales; su último álbum fue Let It Be Roberta, un recital de los Beatles que salió en 2012.

En total, ganó cinco Grammys (tres por ‘Killing Me Softly’), fue nominada en ocho ocasiones más y recibió un Grammy a la trayectoria en 2020.