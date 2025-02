Pedro Ferriz dice ‘nos vemos en el infierno’ a Daniel Bisogno y responde a su hermano: ‘La muerte se la gana’

Desde que Daniel Bisogno murió a los 51 años el pasado jueves por la noche, varias celebridades le han dedicado mensajes de despedida: los conductores de Ventaneando le rindieron un homenaje televisivo a su compañero, Inés Gómez Mont reapareció para dar el pésame y su hija Michaela Bisogno dio unas palabras frente a la urna; sin embargo, no todos han sido comentarios positivos.

El día que falleció Daniel Bisogno, el comunicador Pedro Ferriz escribió en X: "Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno, ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida. Todos lo pensamos, yo solamente lo dije”.

Además, Ferriz comentó la situación médica del presentador de Ventaneando: “Dos trasplantes de hígado cuando hay tanta gente esperando para poder vivir. Perdonen, pero Daniel solo sembró calumnias y mentiras toda su vida en el mundo del espectáculo. Todos ustedes que lo defienden no fueron víctimas de las mentiras de Daniel, ¡yo sí! Y si a ustedes les hubiera hecho lo que él me hizo a mí, lo mandarían a la v*rga".

Pedro Ferriz dedicó un mensaje a Daniel Bisogno tras su fallecimiento.

Según Ventanenado, Daniel Bisogno murió por complicaciones del trasplante de hígado que recibió en septiembre de 2024, aunque nunca se comentó que recibiera un segundo órgano. Su hermano Álex Bisogno detalló que el problema una bacteria que no pudieron controlar y se extendió por su cuerpo.

Ferriz recibió críticas en redes sociales por su falta de empatía ante un fallecimiento, así que un día después hizo un video donde se negó a pedir perdón y agregó:

“Ustedes me conocen, yo soy un hombre directo, un hombre que siempre les va a decir las cosas... Daniel Bisogno pasó a mejor vida o pasó a alguna vida, porque mejor no creo que sea, después de haber causado una enorme cantidad de daño en la tierra. Yo no le tengo por qué guardar ningún tipo de luto”.

Alex Bisogno acompañó a su sobrina Michaela en el homenaje a Daniel Bisogno. (Cuartoscuro)

¿Por qué Pedro Ferriz estaba peleado con Daniel Bisogno?

El comunicador Pedro Ferriz, quien tiene un programa llamado FerrizTVE, afirmó en X que Bisogno se dedicó a “destruir familias en el mundo del espectáculo”, lo cual lo incluyó: “de mí Daniel aseguró que yo había tenido una relación con una transexual y quién sabe qué tantas cosas, esto en televisión nacional”.

Pedro Ferriz recriminó que el conductor nunca se acercó a preguntarle del tema, solo lo afirmó: “Yo le dije ‘cómo es que duermes todas las noches’”.

Sobre las personas que le dijeron que pensara en la familia de Bisogno, Ferriz agregó que él no pensó en la suya al calumniarlo y hacerle pasar su propio infierno: “Yo no soy quién para perdonar... el karma se paga aquí en esta tierra... Daniel no entendió los daños que estaba haciendo... A sus familiares: lo siento mucho; a ti, Daniel, te lo repito: nos vemos en el infierno”.

Álex Bisogno reacciona a comentarios de Pedro Ferriz sobre su hermano

En un breve encuentro con medios de comunicación, Álex Bisogno, exconductor de Al Extremo, habló sobre Pedro Ferriz: “Que dios lo bendiga. Yo espero que nunca tenga un familiar enfermo. Porque hasta que tú vives una situación como esta entiendes el verdadero significado de las palabras, de la vida, que dios lo bendiga y que le vaya muy bien".

Ahí no terminó el asunto: esta mañana Ferriz le contestó con otro video en X: “Me encuentro una declaración de un cuate que se llama Álex Bisogno, me quiero imaginar que es el hermano de Daniel Bisogno... Mira, Alexito, no eres único, cabrón, muchos hemos tenido familiares enfermos, claro que nos damos cuenta de esas cosas”.

En el clip, grabado desde un gimnasio, el comunicador menciona que el no darse cuenta del valor de las palabras fue justo el problema de su “hermanito”, que no “medía el valor de las palabras”.

Daniel Bisogno tuvo hígado graso y varias complicaciones de salud. (Instagram @bisognodaniel)

El periodista reiteró que tras el “chisme” que Bisogno inventó sobre él, desde hace más de cinco años no han dejado en paz a su familia:

“No me vengas a querer dar clases de moralidad, yo le canté este tiro a tu hermano cuando estaba vivo y se lo vuelvo a cantar... Yo no deseo la muerte, esa se la gana solito uno, porque todos vamos para allá. Yo no tengo por qué guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos como los de Daniel Bisogno, perdóname si tu opinión me vale... No soy Papa, no soy santo, no me interesa más que poner a las personas en su lugar”.