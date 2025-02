‘Perdónenme todos, no acepto’: La historia real detrás del meme

‘Perdónenme todos, no acepto’ es uno de los memes virales en redes sociales más reciente que surgió luego de la difusión de un video donde aparece una novia mientras se casa y al mencionar la frase sale huyendo.

Esta imagen que difundió en diferentes plataformas digitales (principalmente en X) tiene una historia real detrás donde presuntamente existió una amenaza de muerte.

Historias de cantantes como la de Macario Martínez o trends como el de ‘La lámpara se ve rara’ se convierten en tendencia en redes sociales, pero esta vez le tocó a los memes.

¿Cuál es la historia real detrás del meme ‘Perdónenme todos, no acepto’?

En 2025 se viralizaron trends donde destaca el surgido a raíz del álbum Debí tirar más fotos de Bad Bunny, pero ahora llegó el turno de ‘Perdónenme todos, no acepto’.

Sin embargo, la historia detrás de este meme está relacionada con una presunta amenaza de muerte que recibió la mujer que aparece en el video.

La novia estaba a punto de casarse en una ceremonia celebrada en Perú, donde al final ella rechazó unirse en matrimonio con Clever Háunam, pareja de la mujer.

Ella decidió irse porque presuntamente fue amenazada por un líder de una banda del crimen organizado, quien le mencionó que si se casaba, entonces matarían a su marido.

“Si tú dices que sí, saliendo vamos a asesinar a tu marido, la muerte está segura para él (..) Ella sacó el celular y contestó cinco minutos antes de la ceremonia y se puso nerviosa”, contó Háuman en una entrevista para el medio El Popular.

El hombre presuntamente quiere ser la nueva pareja de Elena, la mujer en cuestión, y por eso amenazó a la pareja, ella al no encontrar solución huyó del lugar de la boda e intentó quitarse la vida: “Ella quería arrojarse al vacío de un puente, corrió desesperadamente hasta allá, pero la alcanzamos a seis cuadras mientras gritaba que no me mataran, finalmente la convencimos de que no lo hiciera”.

La frase ‘perdónenme todos, no acepto’ se viralizó en memes en redes sociales, inclusiva la página de Facebook de Netflix la utilizó para compartir algunos chistes basados en sus series, principalmente con escenas de Bridgerton y Cobra Kai.

En otros casos fueron los usuarios quienes acoplaron la frase a una imagen que hiciera alusión a este nuevo ‘chiste’ en las plataformas digitales. Aquí te dejamos algunos de ellos:

