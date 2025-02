Muere Kim Sae-ron a los 24 años, la actriz de Netflix que tuvo un polémico accidente automovilístico

Kim Sae-ron, famosa actriz surcoreana de 24 años, fue encontrada sin vida en su casa en Seongdong-gu, en Seúl, Corea del Sur.

El fallecimiento de intérprete de series de Netflix como Bloodhounds (Sabuesos) fue confirmado por la policía local a la agencia de noticias Yonhap.

¿Qué pasó con Kim Sae-ron, actriz de ‘Sabuesos’?

De acuerdo con Yonhap, un amigo de la actriz fue a visitar a Kim Sae-ron a su domicilio este domingo y encontró su cuerpo alrededor de las 16:50 (hora local).

Korea Herald informó que la policía no encontró indicios de un delito: “De momento no hemos encontrado indicios de un acto delictivo, pero estamos investigando las circunstancias de la muerte”.

Kim Sae-ron alcanzó la fama a los 9 años, con 'El hombre de ninguna parte' (2010). (Foto: IMDb).

Kim Sae-ron había estado en la cima de su carrera años atrás, hasta que en 2022 la actriz tuvo un accidente automovilístico por conducir en estado de ebriedad en el distrito de Gangnam (Seúl): estrelló su coche contra la caja de un transformador eléctrico en la carretera.

De acuerdo con The New York Post, aquel accidente le causó una humillación pública que la alejó de la actuación. Kim recibió una multa de 20 millones de wones, renunció a su papel en Trolley (Netflix) y se tomó un descanso.

Woo Do-Hwan y Lee Sang-yi en 'Sabuesos' (2023), esta fue la última producción de Kim Sae-ron.

En mayo de 2022, la actriz publicó una carta en Instagram, con disculpas públicas: “Cometí actos vandálicos contra la propiedad pública en Gangnam sobre las 8 de la mañana. Mi mal juicio y mi comportamiento causaron daños a mucha gente, incluidos los comerciantes de los centros comerciales de los alrededores, los ciudadanos y los que estaban restaurando los daños. Debería haber actuado con más cuidado y responsabilidad, pero no lo hice. Pido sinceras disculpas”.

En su mensaje, mencionó que se estaba haciendo cargo de los daños causados y pide perdón con sus compañeros actores por interrumpir la película que estaban rodando: “No hay excusa para este desafortunado incidente y estoy decepcionada y profundamente avergonzada de mí misma por el mal que he hecho, voy a reflexionar y reflexionar y reflexionar para asegurarme de que esto no vuelva a suceder, lo siento”.

La última fotografía que publicó Kim Sae-ron en Instagram fue el pasado 18 de enero, acompañada de un corazón azul. (Foto: @ron_sae).

De acuerdo con Yonhap, el año pasado retomó brevemente su carrera, con la serie Bloodhounds, dónde interpretó el papel de Kim Hyeon-joo en siete episodios, pero se retiró de nuevo por problemas de salud. Variety explica que, de hecho, la mayor parte de su papel en dicha serie de Netflix fue editado.

El año pasado, Kim volvería a actuar en la obra Dongchimi, pero se retiró de nuevo.

¿Quién fue Kim Sae-ron?

Kim Sae-ron nació en Seúl en 2000 y comenzó su carrera en la actuación a los 9 años; destacó por A Brand New Life (2009) que se presentó en el Festival de Cannes y la lanzó a la fama.

Kim Sae-ron comenzó su carrera en la actuación a los 9 años. (Foto: IMDb).

Después, ella siguió con producciones como El hombre de ninguna parte (2010) y El vecino (2012) y Una chica a mi puerta (2014).

A lo largo de su carrera, Kim Sae-ron fue sido reconocida con múltiples premios por su talento actoral. Su talento fue evidente desde sus inicios, cuando en 2010 ganó el Buil Film Award a la Mejor Actriz Nueva por Yeo-haeng-ja.

En 2011, recibió el Max Movie Award a la Mejor Actriz Nueva por El hombre de ninguna parte. Además, en el ámbito televisivo, fue galardonada en 2016 con el KDF Award a la Mejor Actriz Nueva en los Korea Drama Awards por su papel en Manyeo Bogam.

También destacó con el Blue Dragon Award a la Mejor Actriz Nueva en 2014 por Dohee-ya y el Popular Star Award en los Korean Film Actor’s Association Awards por la misma película.

En 2015, ganó el Audience Award a la Mejor Actriz Internacional en los Golden Rooster Awards por Nun-gil.

Series y películas de Kim Sae-ron

Sabuesos , 2023

, 2023 Besos y presagios , 2022

, 2022 KBS Drama Special , 2021

, 2021 Usumudang Gadooshim , 2021

, 2021 Nobody knows , 2020

, 2020 Rebeoriji: Sagijojakdan , 2019

, 2019 The Villagers , 2018

, 2018 Manyeo Bogam , 2016

, 2016 Daebaewoo , 2016

, 2016 Hwaryeohan yuhok , 2015

, 2015 To Be Continued , 2015

, 2015 Nun-gil , 2015

, 2015 Hai seukool , 2014

, 2014 Maen-hol , 2014

, 2014 Dohee-ya , 2014

, 2014 Yeowangui Gyosil , 2013

, 2013 The Neighbors , 2012

, 2012 Paesyeon-wang , 2012

, 2012 Heaven’s Garden , 2011

, 2011 Ba-bi , 2011

, 2011 Nae ma-eum-i deul-li-da , 2011

, 2011 El hombre de ninguna parte , 2010

, 2010 Na-neun Abba-da , 2010

, 2010 Yeo-haeng-ja, 2009