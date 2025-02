Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia: ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

A unos meses de que Cynthia Klitbo dio a conocer que fue víctima de un fraude, mediante el cual le robaron todos sus ahorros, la actriz de Secretos de Villanas informó que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

En una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, la actriz Cynthia Klitbo compartió que fue vital recibir un diagnóstico oportuno, ya que de lo contrario pudo haber fallecido, ¿qué fue lo que le sucedió?

¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?

La tarde de este viernes, la amiga de Rey Grupero, artista que se encuentra en La Casa de los Famosos All Stars, explicó que se encontraba grabando en una locación en Guadalajara cuando le picó una araña.

En sus historias de Instagram dejó ver las marcas de la picadura e indicó que sentía cómo el músculo de su pierna, en donde la mordió la araña, le ‘brincaba’, por lo que cuestionó si era una situación normal.

Más tarde, realizó una transmisión en vivo, en donde relató que tuvo que ir de emergencia al hospital con el objetivo de que le dieran un antídoto, ya que la araña que le picó es sumamente venenosa.

La actriz fue internada de emergencia luego de ser maridada por una araña viuda negra. (Foto: Captura de pantalla)

“¿Qué creen que me pasó? Me picó una araña que se llama latrodectus, una araña gigante, y pues me están poniendo un antídoto”, dijo. Hasta ese momento, la actriz, quien ha trabajado de cerca con Bárbara de Regil, aseguró no saber de qué tipo de especie se trataba.

No obstante, más tarde el médico le explicó que le había picado una viuda negra, la cual cuenta con un veneno lleno de químicos tóxicos que provocan síntomas adversos en las personas, de acuerdo con MedlinePlus.

¿Cómo está Cynthia Klitbo tras la hospitalización?

Al conocer el tipo de araña que le había picado, Cynthia Klitbo reaccionó muy sorprendida e incluso comentó que no le dijeron el nombre común de la araña para que no se asustara e indicó que la atención médica temprana fue muy importante.

“(El médico me dijo) ‘si no hubieras venido a ponerte el antídoto, sí te hubieras podido petatear’. No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico”, compartió la actriz, quien estaba recibiendo el medicamento vía intravenosa.

Aunque esta situación le generó preocupación, la famosa también hizo una broma al respecto, ya que comentó que está pensando en ir a hacerse una limpia, ya que la considera necesaria ante todas las dificultades a las que se han enfrentado en los últimos meses.

Cynthia Klitbo bromeó diciendo que necesitaba una limpia. (Foto: Archivo)

Esto debido a que en noviembre de 2024, Cynthia Klitbo denunció que le robaron todos sus ahorros mediante una estafa telefónica, lo que la puso en una crisis económica, debido a que debía pagar una hipoteca y la manutención de su hija.

Cynthia Klitbo también aseguró estar dispuesta a ser chófer del taxi de aplicación con el objetivo de tener mayores fuentes de ingresos; sin embargo, en su reciente transmisión compartió que ha logrado conseguir algunos papeles en producciones.

Luego de ser internada en el hospital, la actriz subió una historia Instagram la mañana de este sábado, 15 de febrero, en donde dijo estar bien: “yo ya amanecí, gracias a todos por sus bendiciones”, comentó.

¿Qué hacer si una viuda negra te pica como a Cynthia Klitbo?

MedlinePlus explica que luego de 15 minutos de la picadura de una viuda negra se pueden presentar síntomas como hinchazón, enrojecimiento y dolor muscular que se irradia desde la zona de la picadura a todo el cuerpo; así como:

Ansiedad

Dificultad respiratoria

Dolor de cabeza

Presión arterial alta

Aumento de la saliva

Aumento de la sudoración

Sensibilidad a la luz

Debilidad muscular

Náuseas y vómitos

Entumecimiento y hormigueo alrededor de la picadura

En caso de ser picado por una viuda negra, se debe acudir al médico de forma inmediata. (Foto: Archivo)

En caso de ser picado por una araña viuda negra, se debe buscar tratamiento médico de emergencia, por ningún motivo se debe tratar este tipo de picaduras de manera casera.