Bárbara de Regil responde a críticas por hacer ejercicio en un avión: ‘Fue para evitar trombosis’

Bárbara de Regil, protagonista de Rosario Tijeras, compartió un video en el que muestra una breve rutina de ejercicio, lo que generó polémica debido a que no estaba en un gimnasio o en su hogar, sino que se encontraba en un avión.

La actriz de Pacto de sangre, quien es muy conocida por llevar una vida saludable, decidió subir este video en su cuenta de Instagram, sin embargo, fue replicado en otras redes sociales en donde recibió una gran cantidad de críticas.

Bárbara de Regil hace ejercicio en un avión

En el video se puede ver a la también mamá de Mar de Regil sobre el pasillo del avión, área que eligió para hacer ejercicios sencillos que le permitieron estar en movimiento luego de pasar más de 30 horas en el vuelo.

La protagonista de Rebelión de los Godínez decidió en esta ocasión trotar en su lugar durante unos segundos y posteriormente comenzó a hacer una serie de sentadillas con un salto.

Bárbara de Regil haciendo ejercicio en el pasillo de un avión es todo lo que no necesitas ver pic.twitter.com/xhFP87bjJ6 — Adolfo Santino (@AldoGue75344439) November 18, 2024

Se desconoce durante cuánto tiempo Bárbara de Regil estuvo haciendo ejercicio, ya que el video que ella compartió sólo dura unos cuantos segundos. En su publicación agregó: “Yo en loca después de casi 35 horas arriba de aviones”.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre las críticas por hacer ejercicio en un avión?

El video no tuvo un buen recibimiento, por lo que horas más tarde Bárbara de Regil decidió responder a todos los comentarios negativos que estaba recibiendo por haber hecho ejercicio en un avión y negó tener una obsesión con sus entrenamientos.

“A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio. Estuve 38 horas sentada en un vuelo, esos movimientos que ven son para evitar trombosis”, dijo Bárbara de Regil en sus historias de Instagram.

La actriz de Loca por el trabajo también indicó que no tolera estar sentada por periodos prolongados, por lo que para ella es importante tener movilidad, luego de esta publicación decidió ignorar toda la polémica que su video sigue generando.

Bárbara de Regil aseguró que ella estaba haciendo ejercicio debido a que quería evitar una trombosis. (Foto: Cuartoscuro).

Esta no es la primera ocasión en la que Bárbara de Regil genera polémica por la manera en la que cuida su salud, ya que también estuvo en el centro de los reflectores luego de su visita durante La Casa de los Famosos México de este año.

Pues al ingresar al reality show preguntó si la comida que tenían era “fit” y cuando los concursantes de La Casa de los Famosos le indicaron que dentro del programa no hacían dieta, la actriz respondió que ella sí se seguía cuidando.

Más tarde aclaró que había solicitado a la producción que los hotcakes fueran de avena y que se les diera un desayuno nutritivo: “mi sinceridad no me permite mentir y no decir: ‘Yo sí me sigo cuidando’”, aclaró más tarde sobre esta polémica.

¿Qué es una trombosis, padecimiento que buscaba evitar Bárbara de Regil?

La trombosis venosa profunda, padecimiento que quería evitar Bárbara de Regil, sucede cuando se forma un coágulo de sangre en una de las venas del cuerpo, generalmente esto ocurre en las piernas, de acuerdo con Mayo Clinic.

Y aunque Bárbara de Regil recibió críticas por hacer ejercicio durante un vuelo, estaba en lo cierto, ya que el portal especializado en salud explica que la trombosis se puede generar cuando “no te mueves durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando viajas grandes distancias”.

Aunque Bárbara de Regil fue criticada por hacer ejercicio en un avión, sí es recomendado mover las piernas mientras hacer un viaje prolongado. (Foto: Especial El Financiero) (Nación321/Bárbara de Regil)

También se puede provocar cuando las personas están en reposo luego de una cirugía, una enfermedad o un accidente, y es una afección peligrosa, ya que el coágulo puede desprenderse y viajar hasta los pulmones, bloqueando el flujo sanguíneo.

Entre las recomendaciones para evitar una trombosis, MedlinePlus recomienda mover las piernas con frecuencia durante los viajes largos en avión, en automóvil y en otras situaciones en las que no puedas moverte por periodos prolongados.