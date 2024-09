Bárbara de Regil abrazó a Gala Montes y se burló de Adrián Marcelo: Así fue su visita a LCDLF

‘Sonríe, sonríe’ Bárbara de Regil visitó La Casa de los Famosos México, donde está Gala Montes, actriz con quien protagonizó una discusión en redes sociales en 2022, esta fue la reacción de los habitantes.

Los participantes del programa de televisión estaba en la sala cuando La jefa los llamó para salir al jardín y recibir una visita ‘muy especial’ este 21 de septiembre.

Bárbara de Regil visitó 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @barbaraderegil) (Instagram @barbaraderegil)

¿Qué pasó en ‘La Casa de los Famosos México’ en la visita de Bárbara de Regil?

Al ingresar a ‘la casa más famosa’, la mamá de Mar de Regil abrazó a Gala Montes y le dedicó un mensaje acerca de lo vivido con Adrián Marcelo: ‘¿Cómo estás? Gracias por tu mensaje, de verdad, no estás sola, eres muy fuerte’.

Posteriormente, saludó al resto de los habitantes con un abrazo y efusividad para después pedirles un recorrido por las habitaciones.

Apodó a Karime Pindter y a Briggitte Bozzo como miembros del ‘club de las flojas’ y por las lesiones de Arath de la Torre y de la venezolana descartó darles una clase de una rutina de ejercicio.

Karime Pindter está en 'el club de las flojas' según Bárbara de Regil. (Foto: Instagram @karimepindter)

En su visita al gimnasio, la protagonista de Rosario Tijeras se quejó de la caminadora y se burló de alguien que entrenó con agua mineral.

Bárbara de Regil hace una pregunta indiscreta a los habitantes

Bárbara de Regil promocionó su nuevo proyecto televisivo y para ello hizo una pregunta indiscreta a los habitantes y estuvo relacionada con lo que harían si un día despiertan y cambian de género.

El primero en responder fue Arath de la Torre, quien dijo que anteriormente se ha puesto en los zapatos de sus hijas para detenerlas, pero no es lo mismo.

Karime Pindter demostró su atracción por Gala Montes y dijo que lo primero en su lista sería arreglarse para invitar a la actriz a salir para tener una cita, solo recibió como respuesta un “te amo, amiga”.

Karime Pindter invitaría a salir a Gala Montes tras 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: @galamontes).

Bárbara de Regil juega ‘fuercitas’ con Agustín Fernández

“Hacemos unas fuercitas”, dijo Bárbara de Regil, “No quiero lastimarte”, respondió Agustín Fernández, y esto parece haber herido el orgullo de la famosa porque contestó “era broma, pero ahora las hacemos”.

Los dos se dispusieron a jugar en la mesa donde comieron: “Yo tenía tu abdomen cuando entré”, señaló el argentino, quien alegó tener la muñeca lastimada momentos antes de ser derrotado por la también influencer.

Agus Fernández perdió contra Bárbara de Regil en una prueba de fuerza. (Foto: Especial El Financiero)

Bárbara de Regil se burla de Adrián Marcelo

Las peleas y la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México fue de los temas más mencionados y polémicos de la segunda temporada.

La ‘nueva’ habitante, tras despedirse de los presentes, uno por uno, se levantó rumbo a la puerta y llamó “malo” al comediante regiomontano.

“¿Por aquí se sale o por dónde? ¿Por dónde se fue el malo?”, dijo la actriz mexicana.

¿Por qué se pelearon Gala Montes y Bárbara de Regil?

En 2022, Bárbara de Regil anunció la muerte de Nala, una de sus perritas, quien comió una rata que murió por un veneno dado por los exterminadores, lo que también afectó a su mascota.

Ante esto, Gala Montes le dijo pidió comprar otro porque si le importara entonces no hubiera permitido el acercamiento del perro al roedor.

“Me están atacando. ¿Les digo algo? Me vale madres, cancelen a las personas que sí deben cancelar y no les aportan nada a sus vidas (...) Solamente quiere likes, eso está mal. En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada, pero lo tenía que hacer”, dijo la mamá de Mar.

Pero, la joven actriz no se quedó callada y publicó un video en sus redes sociales nuevamente en contra de la influencer.

“Cuando hablen de mí lávense la boca (...) envidiosos todos ustedes que tienen que hablar mal de mí para tener rating en su programa (...) no te tengo envidia, oíste, tengo 21 años y todavía produzco colágeno, vitamina E ¿qué te voy a tener envidia? Esto se trata del perro”, dijo Gala Montes.