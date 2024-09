Robos y amenazas: Las denuncias que Sofía Niño de Rivera ha realizado en redes sociales

Sofía Niño de Rivera fue víctima de un fraude telefónico conocido como ‘vishing’, a través de la cual le robaron todos sus ahorros; por lo que la standupera mexicana decidió compartir su historia en redes sociales para evitar que más personas caigan en la estafa.

“Estoy haciendo este video porque no quiero que le suceda a nadie más (…) Hay que ayudar a que esto deje de pasar”, dijo en el video, en el cual se detalla cómo fue el fraude que vivió Sofía Niño de Rivera.

En esta ocasión la famosa quiso alertar a tantas personas como sea posible debido a que cuenta con un gran número de seguidores; sin embargo, no es la primera ocasión en la que la prima de Saskia Niño de Rivera usa sus redes sociales para denunciar injusticias de las que ha sido víctima.

¿Qué pasó con Sofía Niño de Rivera? La comediante recibió amenazas de muerte

En una ocasión, Sofía Niño de Rivera hizo un show de stand up que se publicó en Netflix, en el que realizó una serie de bromas sobre los habitantes de Chihuahua, el cual resultó muy polémico.

En una transmisión en vivo que realizó en 2017, la comediante mexicana compartió que había recibido amenazas de muerte después de este show, ya que las personas llegaron a escribirle mensajes como:

“Vente a dar la vuelta y te desaparecemos”.

“Ven y te golpeamos”.

“Vamos a ir a tu show solo a insultarte, lastimaste y a aventarte cosas”.

“Con amenazas de muerte yo no juego”, dijo Sofía Niño de Rivera luego de recibir los ataques, por lo que en aquel momento canceló su presentación: “No voy a ir a pararme en uno de los estados de la república más violentos, con más feminicidios y más machistas a que me maten”, dijo.

“Si van a tener esa energía de odio y de agresión, mínimo canalícenla a algo que sí está lastimando a su entidad, como el gobierno, el narcotráfico, los feminicidios o la homofobia. ¿Realmente quieren defender a su estado? Háganlo de las cosas que realmente importan, no de una comediante”, dijo en su momento.

Así salí ayer al escenario en Chihuahua, porque siempre hay que reír de la adversidad, porque siempre va a ganar la comedia. Gracias Juárez por el SOLD OUT de ayer (para todos los que estaban inventando que no fui a la capital porque no vendía boletos en Chihuahua). Gracias a todas las personas que entienden la comedia y fueron un público increíble!!! Juan Gabriel tenía razón, Juárez es diferente, son unos chingones. Gracias!!!!!!! (“Todo mundo me preguntaba cuando iba a venir a Juárez, si tenía miedo, les dije que ni madres”.) #standup #noeseldenetflix #estoyvivamamá Publicado por Sofía Niño de Rivera Stand UP en Sábado, 11 de noviembre de 2017

A pesar de ello, sí realizó el espectáculo y a manera de broma decidió salir cubierta de hule espuma con el objetivo de que no la lastimaran en caso de que las amenazas fueran verídicas.

Sofía Niño de Rivera denunció a Ricardo Rocha por acoso sexual

En 2018, Sofía, una de las mujeres pioneras en el stand up en México, fue parte del programa MeToo Mujeres que rompen el silencio que fue presentado por la periodista Carmen Aristegui en CNN.

En aquel momento, la comediante relató que acudió a uno de los programas de Ricardo Rocha; sin embargo, el periodista la hizo sentir incómoda, debido a que él se acercaba cada vez más a ella durante la entrevista.

“Él se empieza a acercar un poquito más, entonces naturalmente, yo me empiezo a hacer hacia la izquierda y de repente me agarraba el brazo, la espalda, a mi me incomodaba muchísimo”, relató para el programa de televisión.

Sofía Niño de Rivera aseguró que Ricardo Rocha la hizo sentir incómoda en más de una ocasión debido a que se acercó demasiado a ella e intentaba tocarla. (Foto: Instagram @sofffiaaa1)

Sofía contó que un año más tarde Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento, la invitaron a ser parte de un programa piloto que jamás salió a la luz; sin embargo, compartió que en aquella ocasión los comentarios del presentador la hicieron sentir incómoda.

“Me decía cosas como: ‘párate a bailar, a ver una vuelta, tú que tan guapa’ y yo cada vez me ponía más incómoda”, relató, además comentó que también la tocó en la espalda y le agarraba los brazos.

Tras los hechos, la standupera aseguró que el periodista la volvió a buscar para un programa; sin embargo se negó a ir, debido a que Sofia Niño de Rivera señaló a Ricardo Rocha por acoso.

“Le dije a su asistente que no: ‘Siempre que voy con él me incomoda horrible, habla solo de mi físico, nunca habla de mi carrera y es muy acosador. No quiero tener nada que ver con él’”, dijo Sofía.

En esa ocasión, Ricardo Rocha negó las acusaciones de acoso: “para mí este es un asunto absolutamente inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios”, dijo en un comunicado enviado a la CNN.

Además en sus redes sociales agregó: “La mención sobre mí en el programa de ayer de CNN es absolutamente desquiciada, mentirosa y ridícula” y aseguró que la standupera solo quería “manchar su carrera”.

Sofía Niño de Rivera fue estafada; le robaron todo su dinero

Sofía Niño de Rivera fue estafada recientemente, debido a que le llamaron por teléfono haciéndose pasar por su institución bancaria para informarle que estaban intentando hacer una compra con su tarjeta.

La standupera aseguró que ella no sospechó de una estafa telefónica debido a que todo fue “muy profesional” e incluso le dijeron que debían hacer una investigación para evitar que le robaran su dinero, por lo que confió en que todo era legítimo.

Con engaños lograron que ella desinstalara su aplicación del banco y quitara el reconocimiento facial como parte de la presunta indagatoria, con lo que los estafadores lograron ingresar a la app y robar todos sus ahorros sin que sospechara.

La comediante pidió a sus seguidores compartir sus propios casos de fraude telefónico para poder reconocer el ‘modus operandi’ de los estafadores. (Foto: Especial El Financiero)

“No me pidieron datos, no me pidieron dinero, no me pidieron número de tarjeta, no me pidieron nada. Fui al banco, retiré dinero, vi la cantidad que tenía siempre, no me preocupé”, comentó sobre los motivos por los cuales no sospechó del fraude.

A pesar de ello, los estafadores estaban vaciando su cuenta de ahorro sin que ella supiera ya que no tenía acceso a su app, cuando finalmente se dio cuenta fue muy tarde, ya que habían robado todo el dinero de la cuenta.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que el tipo de estafa que vivió Sofía Niño de Rivera lleva por nombre ‘vishing’.

La standupera Sofía Niño de Rivera contó cuál fue el fraude con el que le vaciaron su cuenta de banco en tan solo unos días. (Foto: Especial El Financiero)

Con este fraude “los delincuentes contactan a sus víctimas a través de llamadas telefónicas, haciéndose pasar por empleados de alguna institución financiera, generalmente argumentando cargos indebidos”, explica la Condusef.