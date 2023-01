Sofía Niño de Rivera se burla de los tips de Martha Debayle para recibir visitas: ‘Su mamá fue la reina’

“Déjenla en paz, ustedes no saben de realeza”, dice en un video la comediante Sofía Niño de Rivera donde comenta las recomendaciones de Martha Debayle para recibir visitas en casa.

En redes sociales se volvió viral un video de Martha Debayle donde da una serie consejos para atender a los invitados en el hogar, circularon memes y hasta personalidades como Adela Micha y Maca Carriedo lo parodiaron en un programa.

Martha expone sugerencias como usar ‘calcetines’ para envases de refresco porque “las latas son feas”, o bien, al servir agua con ayuda de una charola, un vaso, una jarra pequeña, hielera y unas pinzas, sin olvidar la servilleta coctelera.

“Yo vengo de una mamá que siempre ha insistido en tres cosas muy puntuales: es muy importante tener bonitas costumbres, en la vida todo es mantenimiento y el diablo está en los detalles”, dice la empresaria en su polémico video.

Martha Debayle presumió en un video su 'calcetín' para latas de refrescos que usa cuando tiene visitas. (Foto: Tik Tok / @marthadebayle)

¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera sobre Martha Debayle?

Al comentar los tips para ‘Recibir bonito’, Sofía Niña de Rivera recordó en un video de Tik Tok una polémica pasada de la conductoa, quien cuando falleció la reina de Inglaterra Isabel II afirmó que su hija llamaba ‘abuelita’ a la monarca:

“Veo que todos están criticando a Martha Debayle por lo que puso de cómo servir el agua y todas esas cosas, me parece súper mala onda de su parte que no tengan empatía con ella porque o sea quien le enseñó todo eso fue su mamá”, dice en un video publicado este 16 de enero, “Y pues que difícil porque todos sabemos que su mamá fue la reina de Inglaterra, entonces no es fácil crecer con esas exigencias”.

En la sección de comentarios algunos internautas mostraron sus reacciones al enterarse de que se trataba de una sátira, ya que la mexicana expresa su broma con seriedad.

“Pensé que era serio”, “por poco lo creo”, “me imagine a la reina buscando calcetines para las latas de refresco”, son algunas de las respuestas que ha recibido el video de Sofía Niño de Rivera.

No es la primera vez que Niño de Rivera parodia a la comunicadora, ya que en septiembre del año pasado lanzó otro clip de comedia sobre ella y ya habían tenido una controversia hace unos años.

La polémica entre Sofía Niño de Rivera y Martha Debayle

En 2017, una entrevista de Sofía Niño de Rivera no fue publicada a causa de un comentario que lanzó en contra de Martha Debayle.

Todo inició cuando la comediante y su prima acudieron a una entrevista con Martha Debayle para hablar sobre un documental en el que trabajaban con la ONG ‘Reinserta’; sin embargo, Niño de Rivera no tuvo una buena experiencia conviviendo con la conductora.

En un video en el que Sofía cuestionaba a los fumadores, aprovechó para hablar de una experiencia que tuvo: durante una entrevista una persona fumó dentro de la cabina de radio, lo cual le resultó molesto. La mexicana no dio nombres, pero se entendía que se trataba de Debayle.

A partir de aquel clip, Niño de Rivera subió otro donde dijo que por sus comentarios en contra de la persona que fumó ese día, la llamó “hipócrita”. Al final no se transmitió la entrevista que le hicieron a ella y a su prima Saski.