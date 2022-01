Sofía Niño de Rivera hace un 'Samuel García'; critica 'sueldito' de 30 mil pesos

La standupera mexicana Sofía Niño de Rivera, quien en los últimos años se ha ganado el reconocimiento del público como comediante, reveló el salario que percibía en sus primeros años de trabajo en una agencia de publicidad, cuando tenía 28 años. De acuerdo con sus declaraciones en una entrevista, el monto ascendía a 30 mil pesos mensuales.

Asimismo, aseguró que pasó por diversas adversidades antes de tomar la decisión de cambiar de ‘giro’ profesional. “Por eso me salí, las agencias de publicidad pagan terrible. Yo acababa ganando 30 mil pesos al mes, a los 28. Para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista”, aseguró en entrevista para DEMENTES Podcast.

Las criticas comenzaron a llegar a la mexicana, quien aseguró que para poder solventar sus inicios en el standup tuvo que vender su coche para seguir pagando su renta en la Condesa y no tuvo el apoyo de sus padres más que para un curso en Nueva York.

“Tenía 28 años, es una edad poco común, pero no tenía nada que perder y estaba completamente ignorante de lo que podía pasar. No tenía hijos, no tenía esposo, vivía sola, que eso fue lo que me destrozaba porque tenía que pagar la renta. Yo apliqué la de como cuando te quieres salir de una relación y no te atreves, entonces estás viendo quién está ahí afuera, eso es lo que estaba haciendo con el stand up o con salirme de publicidad”, añadió.

‘Un sueldito de 50 mil pesos’

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue objeto de polémica cuando era aspirante al puesto con el partido Movimiento Ciudadano, por unas declaraciones hacia el canal de YouTube de Roberto MTZ realizadas en 2009, pero que volvieron a la luz en 2020.

“Desgraciadamente en México, siempre generalizamos. Siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado con gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40, 50 (mil pesos) y son felices. Tienen pa’ su familia, pa’ las colegiaturas”, dijo en aquella ocasión, lo que generó la indignación de los usuarios.

¿Cuánto ganan los ‘millennial’ y la ‘Generación X’ en México?

Se consideran como millennials a aquellas personas cuyo año de nacimiento se fija entre 1981 y 1995, mientras que la Generación X implica un rango anterior, de 1966 a 1980. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), realizada en la segunda mitad de 2020, los ingresos promedio para estos grupos de población no alcanzan ni los 10 mil pesos al mes.

Según los datos recabados en el periodo de pandemia por el virus del COVID-19, el ingreso para los millennials ascendió a 7 mil 251 pesos mensuales, un poco más bajo que para los miembros de la Generación X, quienes alcanzaron los 8 mil 141 pesos mensuales, un 12.3 por ciento más.