‘Yo pongo y que se ofenda quien sea’: Sofía Niño de Rivera y sus comentarios más polémicos

La comediante Sofía Niño de Rivera, considerada una de las standuperas más populares de México, hizo unas declaraciones durante una entrevista con Yordi Rosado, donde mencionó que ser mujer, blanca y privilegiada, además de humorista, es muy complicado en nuestro país, las cuales le valieron para recibir críticas y, de nueva cuenta, centrarse en el ojo de la crítica.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Niño de Rivera es protagonista de polémicas y controversias; a lo largo de su carrera se ha visto involucrada en algunas situaciones incómodas gracias a sus comentarios o ‘chistes’, por lo que ha sido calificada de ser intolerante religiosa, privilegiada o ignorante, por mencionar algunas.

A continuación te contamos sobre algunos de los polémicos comentarios que ha realizado Sofía Niño de Rivera, además de las más reciente donde habla de lo complicado que es ser mujer, blanca y privilegiada, además de humorista y libre.

Su ‘sueldito’ de 30 mil pesos en una agencia de publicidad a los 28 años

A inicios de año, en entrevista para DEMENTES Podcast, la humorista reveló el salario que percibía en sus primeros años de trabajo en una agencia de publicidad, cuando tenía 28 años; el monto ascendía a 30 mil pesos mensuales.

Asimismo, aseguró que pasó por diversas adversidades antes de tomar la decisión de cambiar de ‘giro’ profesional. “Por eso me salí, las agencias de publicidad pagan terrible. Yo acababa ganando 30 mil pesos al mes, a los 28. Para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista”.

También aseguró que para poder solventar sus inicios en el standup tuvo que vender su coche para seguir pagando su renta en la Condesa y no tuvo el apoyo de sus padres más que para un curso en Nueva York.

Pareciera que Sofía dijo ‘Esa cosa ni sirve’ cuando habló del AIFA

El día que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Niño de Rivera se expresó en sus redes sociales del proyecto promovido por AMLO, y señaló que el hecho de que haya sido abierto (prematuramente) no es garantía de que este sea funcional.

En palabras de ella: “Que inauguren algo no quiere decir que funciona”. Esta sentencia le valió para recibir una ola de comentarios negativos por parte de los internautas, quienes consideraron que su opinión no importaba o compararon al AIFA con ella al mencionar que los dos “cobraban pero no funcionaban”.

Que inauguren algo no quiere decir que funciona. — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) March 21, 2022

La entrevista que le hicieron y nunca vio la luz

En octubre de 2018, el nombre de la comediante acaparó los titulares de algunos medios por llamar ‘hipócrita’ a la conductora Martha Debayle, aunque detrás de esa declaración hay una historia que la standupera contó en un video.

Sofía y su prima Saskia, quien se encontraba embarazada en ese entonces, acudieron a una entrevista con la presentadora de origen nicaragüense para hablar sobre un documental en el que trabajaban con la ONG ‘Reinserta’, pero Debayle las trató mal e incluso encendió un cigarro en cabina, pero en el momento no le dijeron nada.

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, Niño de Rivera hizo un video en el que habló sobre los fumadores y mencionó a alguien que encendió un cigarro en una cabina de radio y a quien llamó “hipócrita”, aunque no dijo nombres (pero a sabiendas que hablaba de Martha). La emisora de radio recibió una multa tras darse a conocer que había quienes fumaban adentro.

Al final no se transmitió su entrevista. “Básicamente yo creo que no pasaron la entrevista porque Martha Debayle se ardió”, dijo la humorista.

Sofía Niño de Rivera, amenazada de muerte en Chihuahua

En la misma entrevista que sostuvo con Yordi Rosado hace unos días, la nacida en Ciudad de México recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida: las múltiples amenazas de muerte que recibió por parte de algunas personas en Chihuahua tras hacer chistes sobre la gente de allá en su primera puesta de standup para Netflix.

“Se ofendieron, pero la única que me importaba que no se ofendiera era mi mamá”, señaló la comediante, pues su mamá es de Chihuahua y, según contó, ella pasó parte de su infancia en el estado del norte, por lo que se considero con la autoridad y capacidad suficiente de hablar sobre los habitantes de dicho estado, aunque no le salió como esperaba.

“Dijeron: ‘si vienes te vamos a meter un susto, te vamos a desaparecer’, y dije: ‘mira, pues no hay necesidad, tampoco es a fuerza que vaya’ y cancelé ese show. Pero la manera en que cancelé los hizo enojar todavía más porque dije: ‘si se enojaran así con los feminicidios, el gobierno y la corrupción que está pasando allá, estaría mejor Chihuahua’, y se enojaron el triple”, reveló.

Los cuestionamientos a Gatell por COVID-19

A inicios de la pandemia, la comediante tuiteó una pregunta a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, porque a su parecer no coincidían las cifras que ofrecía en sus conferencias con el número de pruebas COVID aplicadas hasta ese entonces.

“Una pregunta rapidísima para Hugo López-Gatell. ¿Cómo le hacen para tener tanta certeza de los números si no están haciendo suficientes pruebas?”, escribió. E inmediatamente comenzaron las críticas hacia su persona, tildándola de inocente, ignorante, distraída o mencionando que solo buscaba llamar la atención.