Trump ‘atiza’ a México por combate a cárteles: ‘Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos’

Una de las primeras órdenes que Trump firmó tras su regreso a la Casa Blanca fue la que designó a los cárteles como organizaciones terroristas.

Tras la publicación de la Estrategia Nacional Antidrogas 2026, Donald Trump amenazó de nuevo con ataques en México contra los cárteles de la droga considerados como organizaciones terroristas.

El mandatario aseguró que su estrategia de atacar embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe ha reducido el tráfico de drogas a EU en 97 por ciento.

“Y ahora hemos comenzado la ofensiva terrestre, que es mucho más sencilla. Escucharán algunas quejas de algunas personas en lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, puntualizó.

Agentes de EU en Chihuahua y Rubén Rocha ‘tensan’ relación con Trump

La nueva amenaza de Trump ocurre en medio de tensiones con la administración de Claudia Sheinbaum por la presencia de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

La participación de los agentes de la CIA, que fallecieron después en un accidente automovilístico junto con Pedro Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, no fue reportada al Gobierno de México a pesar de que así lo exige la Ley de Seguridad Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido en sus ‘mañaneras’ que Donald Trump ha insistido en la idea de que el Ejército de Estados Unidos ayude a las Fuerzas Armadas de México con elementos en los operativos.

“Yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, afirmó en la ‘mañanera’ del 18 de noviembre.

México y EU también pasan por un momento complicado en la relación bilateral por la acusación del Departamento de Justicia contra Rubén Rocha y otras 9 personas. Sheinbaum acusó que la revelación del documento violó acuerdos entre ambos países sobre la confidencialidad de investigaciones.

La presidenta de México remarcó que Estados Unidos debe presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) “pruebas contundentes e irrefutables” en el caso que abrió a Rubén Rocha.

“Debe quedar claro: Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen solo al gobierno de México”, dijo en su conferencia del 30 de abril.

Sheinabaum puntualizó que “nunca en la historia” un Gobierno de Estados Unidos había abierto un caso contra un gobernador mexicano en funciones y planteó la posibilidad de que la acusación contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; el senador Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, podría tener motivos políticos.

El partido Morena defendió la presunción de inocencia de los emanados de sus filas y pidió que no se adelanten juicios hasta conocer los resultados de la investigación en México. Al respecto, la FGR solicitó a EU más pruebas del caso para decidir si procede la detención provisional de los funcionarios de Sinaloa señalados.