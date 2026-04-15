Sheinbaum, por tercera vez, en lista de 100 personas más influyentes de ‘Time’: ‘Golpeó a los cárteles’

Por tercera ocasión, la presidenta Sheinbaum aparece en la lista de las 100 personas más influyentes según 'Time'.

La revista Time destacó este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una de las 100 personas más influyentes del año, una lista en la que es la única mandataria latinoamericana y comparte la categoría de ‘Líderes’ junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Se trata de la tercera ocasión en la que la revista Time incluye a Sheinbaum como parte de la lista de las personas más influyentes. La primera ocasión fue en 2024, luego en 2025 y ahora en 206.

La publicación destaca que Sheinbaum es “una de los líderes más populares de la región”, y ha ofrecido “una lección de diplomacia” tras empezar su primer año en el cargo, desde octubre de 2024, con “presión de todos los lados”, incluyendo las “amenazas” de Trump de imponer aranceles a México y bombardearlo.

Su perfil, escrito por el periodista Ioan Grillo, también resalta que la gobernante mexicana ha afrontado a los “violentos gánsteres” que trafican fentanilo y migrantes en la frontera, además de afrontar a los críticos en México que argumentaban que la “opacaría” su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué otros líderes del mundo fueron mencionados por la revista Time?

“Ella golpeó duro a los carteles, realizó redadas en laboratorios, transfirió a sus jefes a la custodia de EU y derribó al capo ‘El Mencho’, ayudando a evitar una intervención estadounidense más agresiva.

Ella habló con calma en defensa de la soberanía mexicana mientras eludió la confrontación", expuso Grillo.

Estas “victorias”, argumentó la revista, “la han hecho una de las líderes más populares en la región”, y una “historia de éxito por mezclar populismo con pragmatismo”.

Aún así, la nota advierte de retos como una economía mexicana “lenta”, la persistencia del crimen y la crisis de decenas de miles de desaparecidos.

Sheinbaum comparte la categoría de ‘Líderes’ con el papa León XIV y los mandatarios de Estados Unidos; Canadá, Mark Carney; China, Xi Jinping; Japón, Sanae Takaichi; Israel, Benjamín Netanyahu; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, y Dinamarca, Mette Frederiksen.