Mark Carney aplica el ‘método Sheinbaum’: Suspende impuesto a gasolinas para aliviar inflación

A partir del 20 de abril se suspenderá el impuesto a gasolinas en Canadá, según una decisión de Mark Carney.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que suspenderá el impuesto especial sobre los combustibles hasta el fin de semana del Día del Trabajo, en respuesta al aumento de los precios de la gasolina, que se han disparado un 45 por ciento, impulsado principalmente por la guerra con Irán.

Carney describió la medida como una “responsable y temporal” que reducirá los precios de la gasolina en 10 centavos canadienses por litro y los del diésel en 4 centavos canadienses.

La rebaja, que comienza el 20 de abril, le costará al tesoro federal unos 2 mil 400 millones de dólares canadienses, dijo, y agregó que la suspensión también se aplicará al combustible para aviones.

La gasolina canadiense está gravada con un impuesto adicional del 5 por ciento sobre bienes y servicios, y el líder conservador Pierre Poilievre ha pedido que se eliminen todos los impuestos federales sobre la gasolina hasta finales de año.

‘En el gobierno se deben tomar decisiones’, apuntó Carney

Pero Carney afirmó que su gobierno deliberó cuidadosamente y decidió no recurrir a opciones de ayuda más costosas. “Cuando uno está en el gobierno, tiene que elegir, tiene que encontrar un equilibrio, y este es el equilibrio que logramos”, dijo.

El anuncio se produce un día después de que el Partido Liberal de Carney arrasara en tres elecciones extraordinarias, otorgándole la mayoría de los escaños en el Parlamento por primera vez desde que asumió el cargo hace aproximadamente un año.

Esta mayoría permite a su gobierno aprobar su agenda sin necesidad de votos de la oposición y reduce las probabilidades de que se celebren nuevas elecciones en un futuro próximo.

Es la segunda vez este año que el gobierno de Carney recurre a medidas fiscales para intentar aliviar la presión del aumento de los precios al consumidor.

Así han sido los planes de Mark Carney para reducir los precios

En enero, incrementó el crédito fiscal por bienes y servicios de Canadá durante un período de cinco años, además de un aumento único en junio, una medida que se presentó como una ayuda para la compra de alimentos.

Una encuesta realizada este mes por Nanos Research Group para Bloomberg reveló que la principal opción preferida de los canadienses para responder a esa subida de precios era la reducción de los impuestos sobre los combustibles.

Si bien la agenda de Carney se centra en impulsar la capacidad productiva a largo plazo y los salarios reales, se ha enfrentado a constantes demandas para brindar apoyo inmediato a los canadienses.

El gobierno federal ya tiene previsto un déficit de 65 mil 400 millones de dólares canadienses este año fiscal.

Con la mayoría parlamentaria asegurada, Carney afirmó que su gobierno se centrará en tres áreas: asequibilidad, vivienda y grandes proyectos de infraestructura .

“Tenemos que transformar nuestra economía radicalmente para que sea más fuerte, más independiente y más próspera”, declaró.

La mayoría también significa que la oposición tendrá menos capacidad para obstaculizar los procedimientos en protesta por las acciones del gobierno, y Carney señaló ocasiones el año pasado en las que los legisladores de la oposición obstruyeron las comisiones con largos discursos. “Habrá menos ostentación”, dijo. “Habrá más contenido”.

También indicó que el gobierno prevé publicar una actualización presupuestaria en las próximas semanas, la cual incluirá más detalles sobre sus prioridades.

El año pasado, Carney modificó el calendario del gobierno, de modo que el presupuesto anual ahora se publica durante los meses de otoño en Canadá, en lugar de la primavera.