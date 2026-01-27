Mark Carney advierte por revisión ‘rigurosa’ del T-MEC y postura de Trump: ‘Es un negociador fuerte’

Canadá se prepara para una revisión “rigurosa” del T-MEC en un contexto de creciente incertidumbre comercial global, presiones inflacionarias internas y un endurecimiento del discurso proteccionista desde Washington, advirtió el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El mandatario anticipó que el proceso estará marcado por una postura firme de Donald Trump, lo que obliga a Ottawa a llegar con una estrategia clara y con márgenes de maniobra limitados.

“Vamos a entrar pronto en una negociación o revisión formal del T-MEC. Será una revisión robusta, esa es la expectativa. El presidente (Trump) es un negociador fuerte, y algunos de estos comentarios y posicionamientos deben verse en ese contexto más amplio”, afirmó Carney durante una conferencia.

El primer ministro dejó claro que la revisión del T-MEC debe analizarse como parte de un reacomodo del orden comercial internacional, en el que Canadá busca reducir su dependencia de un solo socio y fortalecer su resiliencia frente a choques externos. Por ello, defendió la estrategia de diversificación comercial de su gobierno, en momentos en que EU ha elevado el tono contra acercamientos de Ottawa con China.

“Canadá entendió antes que muchos otros países el cambio en la política comercial de EU y lo que eso significaba para nuestra economía. Por eso empezamos a reaccionar, controlando lo que podemos controlar, fortaleciendo nuestra economía interna y, muy importante, diversificando nuestros socios comerciales en el exterior”, sostuvo.

Carney subrayó que en los últimos seis meses su gobierno ha firmado 12 acuerdos comerciales y de seguridad en cuatro continentes, como parte de un esfuerzo por disminuir la exposición de Canadá a decisiones unilaterales de su principal socio comercial.

Carney reconoció que Trump es un negociador fuerte; sin embargo, tachó de “fanfaronadas” sus embestidas comerciales sobre Canadá, y aunque admitió lo difícil de la revisión, toodo lo dicho por el mandatario estadounidense debe ser visto como “preparación”.