Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá por China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 100 por ciento a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a territorio estadounidense si Ottawa sigue adelante con un acuerdo comercial con China.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump lanzó una advertencia directa al primer ministro canadiense, Mark Carney, al acusarlo de pretender convertir a Canadá en una plataforma para el ingreso de productos chinos al mercado estadounidense.

“Si el gobernador Carney piensa que va a convertir a Canadá en un ‘Puerto de Descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”, escribió el mandatario.

Añadió que, de concretarse un acuerdo entre Ottawa y Pekín, “China se comerá viva a Canadá, lo devorará por completo, incluida la destrucción de sus empresas, su tejido social y su forma general de vida”.

“Si Canadá hace un trato con China, inmediatamente será golpeado con un arancel del 100 por ciento contra todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”, sentenció.

En una segunda publicación, el presidente estadounidense reforzó su narrativa geopolítica al señalar que “lo último que el mundo necesita es que China se apodere de Canadá. No va a suceder, ni siquiera estará cerca de suceder”.

Previamente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que el primer ministro Mark Carney dio un “giro” al llegar a un acuerdo con China para reducir algunas barreras comerciales.

“Hace unos meses, los canadienses se unieron a Estados Unidos para imponer altos aranceles al acero a China porque los chinos están haciendo dumping”, dijo Bessent el domingo en This Week de ABC. “Los europeos también han hecho lo mismo. Y parece que ese primer ministro Carney pudo haber dado algún giro”.

Carney se desmarca

Este mes, Canadá acordó reducir los aranceles sobre 49 mil vehículos eléctricos chinos al 6 por ciento, eliminando un recargo del 100 por ciento, como parte del amplio acuerdo destinado a restablecer lazos con Pekín. Carney dijo que espera que China reduzca los aranceles sobre la colza canadiense tras una reunión con el presidente chino Xi Jinping.

En respuesta a las amenazas de Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, descartó ante medios que Canadá tenga la intención de firmar algún acuerdo comercial con China.

“En virtud del T-MEC tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado”, dijo ayer en conferencia.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, afirmó que Canadá no se desviará de sus esfuerzos por diversificar su comercio con Estados Unidos a pesar de las últimas amenazas de la administración Trump.

Canadá no está negociando un acuerdo de libre comercio con China, reiteró Anand en una entrevista el domingo con la Canadian Broadcasting. Sin embargo, el país no tiene más remedio que seguir adelante con su estrategia de duplicar sus exportaciones no estadounidenses en 10 años, indicó.

“Necesitamos proteger y fortalecer la economía canadiense, y la diversificación comercial es fundamental para ello”, afirmó Anand. “Por eso fuimos a China, por eso iremos a la India y por eso no apostaremos todo a una sola carta”.

En riesgo, integración comercial

Para Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, el anuncio de Trump debe leerse con cautela. “Creo que aquí va a aplicar lo del Trump Always Chickens Out (Trump siempre se acobarda). Es decir, no creo que Trump vaya a imponer realmente ese arancel del 100 por ciento”, señaló.

Advirtió que, de concretarse, dificultará mucho la revisión del T-MEC y se va a convertir en algo bilateral. “México no acaba perdiendo en eso. Eso solo va a iniciar una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá”.

La especialista subrayó además las interdependencias estructurales que limitan el margen de maniobra de Washington. “Estados Unidos también depende de Canadá para la energía. Así que no es tan fácil. Por eso creo que Estados Unidos no va a imponer ese arancel porque sería incluso uno muy superior al que impuso China”, afirmó.