Carney responde a crítica de Trump: Rechaza que Canadá ‘viva por Estados Unidos’

Mark Carney respondió a las críticas de Donald Trump sobre que "Canadá vive gracias a Estados Unidos". (Crédito: AP)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió este jueves a las palabras que Donald Trump pronunció el miércoles en el Foro de Davos, en Suiza, y afirmó que “Canadá no vive gracias a los Estados Unidos”, además de señalar que los canadienses son los “dueños” en su hogar.

En un discurso pronunciado en la ciudad de Quebec, dos días después de su histórica intervención en Davos, en la que declaró que “el viejo orden” internacional desapareció por la lucha de las grandes potencias que utilizan la integración económica para chantajear a otros países, Carney defendió el modelo democrático canadiense.

El primer ministro aprovechó el mensaje para responder a Trump, quien el miércoles en Davos expresó su desagrado con las palabras de Carney al declarar que el líder canadiense no fue “agradecido” y añadió que “Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración”.

Carney insistió este jueves en el núcleo de su mensaje expuesto en la localidad suiza al señalar que Canadá eligió desarrollar el país de forma sostenible, para enfrentar el cambio climático, y de forma inclusiva, “respetando la diversidad para aceptar a otros y combatir el odio”.

“Canadá y Estados Unidos han construido una asociación extraordinaria en economía, en seguridad y en un rico intercambio cultural. Canadá no vive gracias a los Estados Unidos, Canadá es próspera porque somos canadienses”, afirmó.

“Somos los dueños en nuestro hogar. Este es nuestro país. Este es nuestro futuro. Es nuestra elección”, continuó, y concluyó: “Elegimos Canadá”.

Con anterioridad, Carney señaló que el mundo atraviesa una etapa de “creciente populismo y nacionalismo étnico”, y sostuvo que Canadá puede mostrar “cómo la diversidad es una fortaleza, no una debilidad”.

“En un momento de declive democrático, podemos mostrar cómo los derechos pueden ser protegidos y cómo pueden perdurar libertades. Y en un tiempo de muros que se levantan y fronteras que se endurecen, podemos demostrar cómo un país puede ser a la vez abierto y seguro, acogedor y fuerte, con principios y poderoso”, explicó.