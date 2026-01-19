Carney va a China y Sheinbaum no va a Davos

Cuando Mark Carney se postuló el año pasado como primer ministro enfatizó que su mandato no sería una continuación del gobierno de Justin Trudeau, pero que tampoco buscaría alinearse con la plataforma de Trump, como prometía el candidato conservador Pierre Polievre. Luego de tratar de negociar sin éxito por seis meses un acuerdo sobre seguridad, migración y comercio para eliminar los aranceles por el supuesto trasiego de fentanilo antes del inicio de la renegociación del TMEC -que las autoridades estadounidenses evitaron finalizar- Carney dijo en octubre que era imposible asumir que la relación con Estados Unidos seguiría siendo la misma de antes, por lo que había que desarrollar una nueva política que diversificara el comercio y abriera nuevos mercados. Así, el acuerdo con el gobierno de Xi Jinping anunciado este viernes es el primer paso en esa dirección y sirve como parámetro para muchos otros países, incluyendo a México.

Canadá se comprometió a reducir el arancel a los primeros 49,000 vehículos eléctricos que importe cada año de China del 100 al 6.1%, con la posibilidad de ampliar esa cuota a 70,000 vehículos en cinco años. La medida es por demás significativa, pues la industria automotriz representa el mayor porcentaje del valor exportado por Canadá y será uno de los temas más importantes durante la renegociación del TMEC. China es el principal productor de vehículos eléctricos, responsable del 70% de la producción mundial.

Es también el primer paso del gobierno de Carney para distanciarse de Estados Unidos, luego de que Trudeau aplicara un arancel del 100% a los autos eléctricos chinos en 2024, en línea con el gobierno de Biden, argumentando que China estaba generando una sobre oferta que estaba mermando la posibilidad de que otros países compitieran. Este nuevo acuerdo abre la posibilidad a que China produzca vehículos eléctricos en territorio canadiense, lo que compensaría por las pérdidas en caso de que, como resultado de la renegociación del TMEC, Estados Unidos restrinja aún más la importación de autos producidos en México y Canadá.

A cambio, China reducirá el arancel a la canola del 84 al 15% así como a otros productos agrícolas y pesqueros y se negociará incrementar las exportaciones canadienses de energía, las que seguramente se verán afectadas por el aumento en las importaciones de petróleo venezolano en Estados Unidos, el principal cliente de Canadá. Carney aspira a duplicar las exportaciones a China -las que actualmente representan el 4.3% del total exportado- para 2036. Durante los primeros diez meses del año pasado, China representó el 6.2% del comercio total de Canadá, siendo desde hace una década su segundo socio comercial después de Estados Unidos (65.6%) y por encima de México (2.8%).

Aunque se puede argumentar que este acuerdo es un desafío a Trump, sobre todo a unos meses de la renegociación del TMEC, hay que reconocer la valentía y el pragmatismo de Carney ante una situación donde sabe que los acuerdos y las promesas del presidente estadounidense nunca se pueden considerar como definitivas, mientras que el comercio exterior es responsable por más del 75% del PIB de Canadá. México no puede ignorar esta situación, cuando Estados Unidos representa el 60.4% de su comercio total y China el 10.7%, siendo su segundo socio comercial, y debe poner nuevamente a consideración los aranceles que entraron en vigor el primero de enero.

De cara a la renegociación del TMEC, México se encuentra en una posición vulnerable: 83% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, 3.3% a Canadá y 1.5% a China. El gobierno de Trump suspendió las negociaciones relacionadas con los aranceles, el futuro del gravamen al fentanilo depende de la suprema corte de ese país, cuyo fallo se espera desde diciembre, y los roces entre ambos países relacionados con el tema de los narcóticos continuarán como una forma adicional de presión. Pero más allá de lo que haga Estados Unidos, el gobierno mexicano tiene la solución en sus manos. Necesitamos una política comercial para enfrentar este escenario, pues no existe tal en el Plan Nacional de Desarrollo. De cara a la firma del nuevo tratado con la Unión Europea en febrero, sería muy útil que el gobierno anunciara las medidas que dice haber acordado con Estados Unidos para corregir las barreras no arancelarias generadas por el gobierno anterior y propiciar la inversión. Así, no se entiende que Sheinbaum no asista al Foro Económico Mundial que inicia hoy para promover el Plan México.