Trump ‘le saca’ a responder si EU se queda con Groenlandia: Da detalles del ‘fantástico’ acuerdo con la OTAN

El presidente Donald Trump aseguró que el acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia es 'fantástico'.

Donald Trump dio a conocer algunos detalles sobre su acuerdo sobre Groenlandia en conjunto con la OTAN, y además de asegurar que obtuvo “todo lo que quería”, mencionó cuánto tiempo seguirá la cooperación en materia de seguridad con los países de la alianza.

“Creo que (el acuerdo) pone a todos en una muy buena posición, especialmente en seguridad”, contestó Donald Trump a una periodista de CNN en el Foro Económico Mundial de Davos este miércoles 21 de enero.

Sin embargo, Trump se negó a responder si Estados Unidos tendrá propiedad sobre Groenlandia, y aseguró que será un acuerdo “a largo plazo... Es el mejor acuerdo a largo plazo”.

¿Qué sabemos del acuerdo de Donald Trump con la OTAN sobre Groenlandia?

Aunque el acuerdo anunciado aún no es definitivo, se encuentra en una fase avanzada.

- ¿Cuánto dura? Preguntó la periodista de CNN.

- Infinito. No hay límite de tiempo. Es un acuerdo para siempre, contestó Trump.

En una entrevista con la CNBC, Trump afirmó no haber hablado directamente con funcionarios en Dinamarca sobre sus ideas para un plan para Groenlandia, pero añadió que suponía que Rutte había informado a los líderes allí. También afirmó que Estados Unidos participaría en los derechos minerales de Groenlandia, sin entrar en detalles.

El presidente estadounidense afirmó que habría conversaciones adicionales sobre el sistema de defensa antimisiles Golden Dome, el cual citó para justificar su búsqueda de Groenlandia. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y varios otros serán responsables de las negociaciones, añadió Trump en su mensaje.

“Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca se afiancen, ni económica ni militarmente, en Groenlandia”, dijo un portavoz de la OTAN en un comunicado tras la reunión entre Trump y Rutte, añadiendo que las conversaciones “se centrarán en garantizar la seguridad del Ártico mediante los esfuerzos colectivos de los aliados, especialmente los siete aliados árticos”.

La arriesgada política de Trump sobre Groenlandia desencadenó una crisis diplomática con Europa y alarmó a los mercados financieros. Un día antes, las acciones y el dólar cayeron antes de la marcha atrás del presidente.

El Parlamento Europeo congeló la ratificación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos en respuesta a las crecientes amenazas de Trump. El sábado, Trump anunció que impondría aranceles del 10 por ciento a los productos de ocho países europeos el 1 de febrero, a menos que se alcanzara un acuerdo para la compra de Groenlandia. El impuesto aumentaría al 25 por ciento el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo para entonces.

Si bien la crisis de Groenlandia puede estar desactivada por ahora, el presidente, famoso por su volubilidad, podría volver a generar tensiones en el futuro.

Con información de Bloomberg, CNN y CNBC.