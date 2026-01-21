Wall Street abre positivo pese a amenazas de Trump a Groenlandia en Davos: ¿Cómo cotiza HOY?

Wall Street variaciones positivas, impulsados por un menor nerviosismo, ya que, durante su participación en Davos, el presidente de Estados Unidos indicó que no quiere usar fuerza excesiva para apoderarse de Groenlandia.

En este sentido, las operaciones en Wall Street ubican al Dow Jones con un avance de 0.69 por ciento, en los 48 mil 825.70 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.68 por ciento más, en las 6 mil 843.38 unidades, mientras que el Nasdaq con 0.64 por ciento al alza ronda en los 23 mil 109.93 puntos.

“No fue tanto lo que dijo el presidente Trump lo que importo, sino lo que no dijo. No reiteró su amenaza arancelaria contra Europa. No dijo que el gobierno usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia. No dijo que limitaría las tasas de las tarjetas de crédito, sino que pidió al Congreso que lo hiciera. Parecía una moderación sustancial, aunque el estilo seguía siendo puro Trump” mencionó a Bloomberg Brian Jacobsen, en Annex Wealth Management.

Asimismo, en el continente europeo el FTSE 100 de Londres sube 0.25 por ciento, hacia las 10 mil 152.52 unidades, el CAC 40 de Francia gana 0.24 por ciento, con 8 mil 82.07 enteros, y el IBEX 35 de España sube 0.17 por ciento, con 17 mil 457.70 puntos, mientras que el DAX en Alemania resto 0.53 por ciento, en los 24 mil 566.95 enteros.

A nivel local ambas bolsas muestran aumentos, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, sube 1.22 por ciento, en los 68 mil 511.82 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el incremento es de 1.20 por ciento con mil 355.53 unidades.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) retrocede 0.35 por ciento y se ubica en los 60.17 dólares por barril y el referencial Brent que baja 0.23 por ciento se coloca en los 64.75 billetes verdes por unidad.