Peso pierde ante el dólar en aniversario de Trump en la Casa Blanca: Tipo de cambio HOY 20 de enero

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 20 de enero de 2026.

El peso mexicano interrumpe su rally de ganancias ante el dólar como parte de una corrección después de siete jornadas con ganancias, esto en el aniversario de un año de Gobierno de Donald Trump.

A 365 días de su regreso a la Casa Blanca, el presidente de EU vuelve a ‘sacudir’ a los mercados con su amenaza de aplicar aranceles a los países que se opongan a la compra de Groenlandia. En respuesta, la Unión Europea analiza la cancelación del acuerdo que alcanzó con Trump y restringir el acceso a empresas de EU.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar?

El peso mexicano pierde 0.15 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.59 unidades, un centavo más con respecto al cierre del lunes 19 de enero.

“El tipo de cambio se mantiene con sesgo alcista, a pesar del debilitamiento del dólar, debido a las expectativas de los inversores sobre las presiones inflacionarias y al crecimiento económico en Estados Unidos, lo que derivaría en pocos ajustes en la política monetaria de la Fed durante el año”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

Precio del dólar en los bancos este martes

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 18.03 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.05 unidades

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Las ganancias ante el dólar son lideradas por el franco suizo, que se aprecia 1.05 por ciento. Le siguen la corona sueca con 0.90 por ciento; la corona danesa con 0.83 por ciento; el euro con 0.82 por ciento y la corona noruega con 0.77 por ciento.

Al igual que el peso, las monedas que más se deprecian son el peso colombiano con 1.22 por ciento; el real brasileño con 0.60 por ciento, y el shekel israelí con 0.50 por ciento.