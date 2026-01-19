Baja liquidez en los mercados le ‘quitan gas’ al peso: Tipo de cambio HOY 19 de enero

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este lunes 19 de enero.

El peso mexicano arranca la semana con un avance marginal ante el dólar en medio de una sesión caracterizada por la baja liquidez, ya que los mercados en Estados Unidos están cerrados por el feriado del día de Martin Luther King.

De acuerdo con Bloomberg, la apreciación del peso ante el dólar es de apenas 0.06 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.62 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del viernes 16 de enero.

“Este cierre de los mercados financieros en Nueva York reduce drásticamente la liquidez y el volumen transaccional, dejando al peso en una zona de consolidación técnica mientras los inversores locales comienzan a digerir una agenda semanal cargada de datos fundamentales (ventas minoristas, inflación quincenal y actividad económica), indicó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

El analista agregó que la ofensiva de Donald Trump por hacerse con Groenlandia también provoca ‘ruido’ en el mercado: Durante el fin de semana, el presidente de EU anunció aranceles de 10 por ciento a los países que se oponen a la compra de la isla. Como respuesta, la Unión Europea estudia restringir el acceso a empresas estadounidenses y aplicar su propia serie de tarifas.

Precio del dólar en Banamex este lunes

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.09 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.11 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.25 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

La moneda que más se deprecia ante el dólar es el shekel israelí con 0.51 por ciento. Le siguen la rupia de Indonesia con 0.34 por ciento; el peso chileno con 0.21 por ciento, y el rand sudafricano con 0.19 por ciento.

Con información de Valeria López