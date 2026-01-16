Se corta rally de ganancias para el peso: ¿Cuánto pierde con el dólar este viernes?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 16 de diciembre.

El rally de ganancias del peso está en riesgo: La moneda mexicana pierde ante el dólar este viernes 16 de enero como parte de correcciones en el mercado, esto a pesar de un debilitamiento generalizado del billete verde.

Bloomberg reportó que el peso mexicano se deprecia 0.29 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.70 unidades, 5 centavos más con respecto al cierre del jueves 15 de enero.

“La depreciación del peso se debe a una corrección moderada al alza, luego de ganar terreno durante las últimas sesiones consecutivas, acumulando un avance de 1.78 por ciento o 32 centavos en ese periodo” que llevó a la moneda a su mejor nivel en el último año y medio, apuntó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

Durante la semana, el ‘motor’ de las ganancias del peso ha sido la incertidumbre creada en los mercados por la posible investigación penal contra la Reserva Federal por el costo de la renovación de su sede.

Jerome Powell, presidente de la Fed, afirmó que en realidad la investigación es una forma de presión del presidente Donald Trump contra el Banco Central por el ritmo de los recortes a la tasa de interés.

Precio del dólar en los bancos HOY 16 de enero

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.15 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.08 unidades por cada billete verde, informó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.18 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Al contario del peso, las monedas que más se aprecian este viernes ante el dólar son el yen japonés con 0.35 por ciento; el peso argentino con 0.27 por ciento; el dólar neozelandés con 0.26 por ciento; la corona noruega con 0.23 por ciento, y el rublo ruso con 0.21 por ciento.