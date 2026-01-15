Peso se ‘pasa de resiliente’ con el dólar: Gana 14 centavos en apertura de este jueves

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 15 de enero.

El peso mexicano alarga su rally de ganancias ante el dólar a pesar de un entorno de incertidumbre provocado por el posible caso penal del Departamento de Justicia de Trump contra la Reserva Federal.

El peso mexicano se aprecia 0.64 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.67 unidades, 14 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 14 de enero.

Sobre el tema de la Fed, el presidente Donald Trump afirmó que no planea despedir a Jerome Powell pese a la investigación por la renovación de la sede del Banco Central de EU.

Trump añadió que es “muy pronto” para decidir si la pesquisa podría justificar una destitución y que se mantiene en espera.

“El peso mexicano ha protagonizado una jornada de gran resiliencia, operando con una estabilidad casi absoluta frente al dólar a pesar de un entorno internacional que empieza a desbordar de volatilidad”, indicó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

El tipo de cambio mostró durante el 14 de enero un rango intradía estrecho entre las 17.78 y los 17.83 unidades, lo que “técnicamente refleja una defensa interesante de los niveles actuales por parte de los operadores institucionales”, añadió.

Precio del dólar en ventanillas bancarias este jueves

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.13 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.13 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.15 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas está la corona checa con 0.51 por ciento; la libra esterlina con 0.50 por ciento; el peso chileno con 0.48 por ciento; la corona noruega con 0.44 por ciento, y el won surcoreano con 0.40 por ciento.

Con información de Bloomberg