Peso ‘hace caja’ con debilidad del dólar por investigación a la Fed: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 14 de enero.

El peso mexicano se perfila para una nueva jornada de ganancias ante el dólar, lo que lleva al tipo de cambio a su nivel más bajo desde julio de 2024.

“La apreciación del peso se debe a un retroceso del dólar, pues persiste la incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal ante presiones de la administración de Donald Trump para que recorte la tasa de interés”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El peso se aprecia 0.12 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.80 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del 13 de enero.

La incertidumbre sobre si la Fed, que es investigada por el Departamento de Justicia, seguirá siendo independiente tras el periodo de Jerome Powell, que concluye en mayo, impulsa también a monedas de economías avanzadas como la libra de Reino Unido y el yen de Japón.

Hablando de la Fed, crece más la expectativa entre operadores que quizá el Banco Central de EU no recorte la tasa de interés en todo 2026. Esta tendencia se ha mantenido al menos desde el viernes, cuando los últimos datos económicos mostraron una caída inesperada de la tasa de desempleo.

Precio del dólar en bancos este miércoles

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.27 unidades, mientras que el precio de compra es de 17.26 pesos por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 415 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas este miércoles 14 de enero están el rublo ruso con 0.47 por ciento; el yen japonés con 0.37 por ciento; la corona sueca con 0.32 por ciento; la corona noruega con 0.28 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.21 por ciento.