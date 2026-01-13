Peso aprovecha ‘dramón’ de Trump contra la Fed: ¿Cuánto gana al dólar este martes 13 de enero?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 13 de enero.

El peso ‘exprime’ el ‘autogol’ que Donald Trump metió al dólar con su investigación a la Fed y aumenta las ganancias ante el billete verde este martes 13 de enero.

La moneda mexicana avanza también por las expectativas de política monetaria que se tienen tanto para México como para Estados Unidos.

El peso mexicano se aprecia 0.36 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.86 unidades, 5 centavos menos con respecto al cierre del lunes 12 de enero.

“El peso es de las pocas divisas que ganan terreno frente al dólar, debido a que el dólar se fortalece, de acuerdo con su índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá la tasa de interés sin cambios en su próxima decisión del 28 de enero”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

Más voces se unieron a los llamados al Departamento de Justicia para cesar sus ataques a Jerome Powell, jefe de la Fed criticado por Trump. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, advirtió que la medida aumentará las expectativas de inflación y las tasas de interés con el paso del tiempo.

“Todos los que conocemos creemos en la independencia de la Fed. Cualquier cosa que la erosione probablemente no sea una buena idea”, dijo durante una llamada con medios este martes 13 de enero

Precio del dólar en bancos este martes 13 de enero

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.33 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.27 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.17 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas ante el dólar están el rublo ruso con 0.44 por ciento; el yen japonés con 0.42 por ciento; el won surcoreano con 0.41 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.19 por ciento, y el franco suizo con 0.11 por ciento.