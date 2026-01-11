Trump va por Jerome Powell: Presidente de la Fed asegura que la Fiscalía le abrirá una acusación penal

Donald Trump estaría cerca de buscar la destitución de Jerome Powell como presidente de la Fed.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acusó que el banco central estadounidense había recibido citaciones de un gran jurado del Departamento de Justicia amenazando con una acusación penal, una dramática escalada de los ataques de la administración Donald Trump a la Fed.

En una contundente declaración escrita y en video publicada el domingo 11 de enero por la noche, Powell afirmó que la medida estaba relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las renovaciones en curso en la sede de la Reserva Federal. Sin embargo, añadió que la medida “debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión continua de la administración”.

“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell.

Powell agregó: “Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación”.

El dólar estadounidense se debilitó tras la noticia, cayendo frente a sus principales contrapartes, mientras que el oro extendió sus ganancias hasta un máximo histórico. Los futuros del índice S&P 500 cayeron un 0.3 por ciento.

La medida sin precedentes de la administración Trump marca una escalada en la larga disputa entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal. El presidente ha pedido repetidamente recortes drásticos de las tasas y ha considerado repetidamente la posibilidad de despedir a Powell. Trump también ha intentado despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, otra medida extraordinaria. La Corte Suprema se ocupará del caso Cook a finales de este mes.

El mes pasado, las autoridades de la Reserva Federal redujeron su tasa de referencia a un rango objetivo de 3.5 a 3.75 por ciento, el tercer recorte consecutivo de un cuarto de punto, después de mantener las tasas estables durante gran parte de 2025. Los funcionarios han señalado que no tienen prisa por volver a bajar las tasas hasta que tengan más datos sobre la inflación y el empleo.

Los responsables de las políticas se reunirán nuevamente el 27 y 28 de enero, y las operaciones con futuros muestran una mínima probabilidad de que haya algún movimiento en esa reunión.

El futuro de Jerome Powell: ¿Qué pasará con él tras su salida de la Fed?

En la declaración, Powell dijo que tiene la intención de seguir haciendo su trabajo “con integridad y el compromiso de servir al pueblo estadounidense”.

El mandato de Powell como presidente expira en mayo. Su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal no termina hasta 2028. No ha indicado si tiene intención de dejar el cargo en mayo o de permanecer en el banco central.

Trump afirmó que ya ha elegido a su candidato para reemplazar a Powell de la Fed. No ha nombrado al sucesor de Powell, pero Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, es uno de los favoritos.

El senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado que supervisa la Reserva Federal, salió en defensa de la entidad el domingo por la noche. En un comunicado, afirmó que se opondría a la confirmación de cualquier candidato para la Reserva Federal, incluida la próxima vacante de su presidencia, hasta que este asunto legal se resuelva por completo.

Si aún quedaba alguna duda sobre si los asesores de la administración Trump están presionando activamente para acabar con la independencia de la Reserva Federal, ya no debería haber ninguna. Ahora lo que está en cuestión es la independencia y la credibilidad del Departamento de Justicia, dijo Tillis.

La investigación está siendo realizada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, según personas familiarizadas con el asunto.

La fiscal general Pam Bondi ha ordenado a las oficinas de los fiscales de Estados Unidos que investiguen casos de posible abuso al contribuyente, mencionó una de las personas, que pidió no ser identificada al hablar de la investigación.

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Justicia. Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Renovación en la Fed, con la mirada de Trump

El verano pasado, la administración Trump intensificó el escrutinio sobre la renovación de dos edificios históricos por parte de la Reserva Federal y el aumento de los costos asociados al proyecto. Los documentos presupuestarios de la Reserva Federal muestran que las estimaciones de costos para el proyecto habían ascendido a 2 mil 500 millones de dólares el año pasado, en comparación con los mil 900 millones de dólares de 2023.

En su testimonio en junio pasado, Powell refutó ampliamente los informes de los medios y las críticas de funcionarios de la administración y algunos republicanos del Congreso de que el proyecto tenía características de diseño extravagantes, como un comedor VIP y jardines en la azotea.

Powell también argumentó durante el testimonio que los planes del proyecto habían “seguido evolucionando” y que algunas características anteriores “ya no están en los planes”.

El director de la Oficina de Administración, Russ Vought, hizo referencia al testimonio en una carta que envió a Powell el pasado julio, solicitando detalles sobre la renovación. Bill Pulte, director de la Administración Federal de Financiamiento de la Vivienda y un férreo crítico de Powell, ha alegado, sin proporcionar detalles, que Powell mintió sobre los detalles del proyecto durante la audiencia y sugirió que el asunto podría constituir una causa legal suficiente para justificar la destitución del jefe de la Reserva Federal.

Según la ley que creó la Reserva Federal, el presidente puede destituir a los miembros de la Junta de Gobernadores sólo por causa justificada, generalmente interpretada como ineficiencia, malversación de fondos o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

“Suena a venganza trumpiana y a presionarlo para que se vaya en mayo”, dijo Mark Spindel, autor de El Mito de la Independencia: Cómo el Congreso gobierna la Reserva Federal , en respuesta a las citaciones. “Si Powell se mantiene en la junta, eso complica la mayoría de Trump; necesita los escaños”.