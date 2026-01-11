¿Adueñarse del petróleo le saldrá caro? Los 3 errores de Trump tras intervención en Venezuela

El presidente Donald Trump podría enfrentarse a uno de sus retos más grandes tras la intervención militar en Venezuela.

¿Donald Trump ‘se dio un balazo en el pie’ con la intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro? Hay al menos tres puntos clave que indican que la misión del pasado 3 de enero tendrá como desenlace posibles afectaciones a sus objetivos políticos, económicos y electorales.

Maduro incluso habló de eso a mitad de noviembre pasado: “Quieren que el presidente Trump cometa el error más grande de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cuál sería el fin político de su liderazgo y su nombre, y lo están azuzando y provocando”.

¿Tendría razón Nicolás Maduro? Aunque la interpretación indica que su arresto, condenado como secuestro por Venezuela, así como su ingreso a Estados Unidos, fue “un éxito”, Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, explicó que hay un error al confundir el éxito táctico de la operación militar con el éxito estratégico, es decir, si su embestida servirá para los intereses de su administración.

Ya sea que Trump buscara restaurar la democracia en Venezuela, asegurar el control del petróleo, desplazar a China de América al pedirle a Delcy Rodríguez que rompan relaciones, o ganar puntos electorales en Estados Unidos, Enrique Quintana aseguró en su columna del 10 de enero que el saldo es, hasta ahora, “decepcionante”.

¿Qué errores cometió Donald Trump tras su intervención en Venezuela?

Hay tres puntos clave tras el arresto de Maduro que, en vez de beneficiar a Donald Trump, son un riesgo:

Petróleo

Uno de los principales objetivos de Estados Unidos con su irrupción en Venezuela es el control del petróleo; sin embargo, existen factores que indican que pudo ser una ‘mala apuesta’ de Trump tomar el control de la producción.

Trump incluso emitió un decreto de emergencia nacional para proteger los ingresos derivados de la venta de crudo, lo que dejaría a Venezuela, de momento, sin recibir ingresos por su petróleo.

De acuerdo con Enrique Quintana, Venezuela presume reservas de petróleo de unos 300 mil millones de barriles; sin embargo, las estimaciones externas indican que en realidad sus reservas serían de unos 80 mil millones.

Otro dato es la calidad del petróleo de Venezuela, así como el deterioro de la infraestructura y el rezago tecnológico, lo que vuelve a la industria ‘poco atractiva’ para la inversión.

Donald Trump anunció en la semana pasada que daría subsidios a petroleras que inviertan en Venezuela para agilizar la producción de crudo; sin embargo, las empresas se mueven con cautela, ya que no hay claridad sobre la claridad de invertir en un país inestable y a media transición energética.

Datos de Bloomberg indican que se necesitarían unos 100 mil millones de dólares para restablecer la industria petrolera de Venezuela.

Intervención en Venezuela afectaría electoralmente a Trump

Las declaraciones de Donald Trump, que indican que Estados Unidos podría hacerse cargo de Venezuela, “encendió focos de alerta” en votantes, explicó Enrique Quintana.

Una de las promesas de Trump fue “evitar guerras interminables”, y el control de un país por años es algo que “cansa” a la opinión pública estadounidense de las intervenciones externas, lo que podría tener un costo electoral en las elecciones legislativas de este año, así como en las presidenciales de 2028.

Los republicanos serían quienes asumirían el costo, con la probabilidad de perder escaños en las elecciones de noviembre, así como generar divisiones internas.

El contexto de China y Venezuela

Pese a que Nicolás Maduro ahora está detenido en Nueva York, el chavismo sigue, y aunque Trump asegura que Delcy Rodríguez tiene lo suficiente para hacer lo que Estados Unidos necesita, existe el riesgo de fracturas internas, inestabilidad y violencia, lo que, de acuerdo con Enrique Quintana, volvería poco viable la reconstrucción política y económica del país.

Ahora bien, aunque Trump amenazó a Venezuela para que rompa relaciones con China, “la intervención podría reforzar” su influencia en el continente, de acuerdo con Quintana.

China es el principal socio de distintos países en América Latina, y las cadenas de suministro, inversiones y flujos financieros no se terminan de un día a otro por un decreto, y prueba de ello fue la reciente reunión de Delcy Rodríguez con el embajador chino en el país.

Incluso es posible que la intervención de Estados Unidos en Venezuela exacerbe impulsos nacionalistas y sentimientos aniamericanos en la región, lo que lleve a China a ser un contrapeso al momento de establecer lazos.

“A una semana de la intervención, la historia no está cerrada. Pero si algo empieza a delinearse es que, más allá del golpe inicial, Trump podría haber ganado una batalla táctica mientras pierde la guerra estratégica”, explicó Enrique Quintana.