¿Iban por Delcy Rodríguez? Esto sabemos del plan de Trump para atacar a Venezuela por segunda vez

Tras la captura de Maduro por el gobierno de Trump, Delcy Rodríguez quedó al frente de Venezuela. (Especial).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una segunda ola de ataques contra Venezuela fue cancelada, citando una mayor cooperación por parte del país.

Venezuela está “trabajando bien” con Estados Unidos en la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas y en la liberación de un “gran número” de presos políticos, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social el viernes. Eso significa que otra ola de ataques no parece necesaria, afirmó.

Los futuros del Brent recortaron ganancias tras las declaraciones del presidente y cotizaban en 62,16 dólares a las 10:15 a.m. en Londres.

Trump se reunirá más tarde con ejecutivos petroleros de Estados Unidos mientras su gobierno los impulsa a reconstruir el sector energético de Venezuela.

Trump va por cárteles de la droga mexicanos

Sin embargo, la actividad militar en la región puede no haber terminado. Trump dijo el jueves que se estaban preparando ataques contra instalaciones de carteles de la droga, apenas días después de que ordenara una operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Ahora vamos a empezar a golpear objetivos en tierra relacionados con los carteles”, dijo Trump el jueves en una entrevista con Fox News.

Estados Unidos ha atacado más de una docena de barcos que la administración afirma traficaban drogas, con el combate al narcoterrorismo como justificación parcial para la operación contra Maduro.

Desde entonces, ha indicado que, aunque Estados Unidos consideraría usar la fuerza militar para asegurar la cooperación del gobierno interino en Caracas, espera no necesitar ordenar una acción militar adicional.

Aun así, durante meses ha señalado su disposición a atacar instalaciones de fabricación de drogas en otros países, incluidos Colombia y México.

Los comentarios de Trump el jueves se producen a pesar de que el presidente envió señales optimistas tras una llamada telefónica con el presidente colombiano, Gustavo Petro, el miércoles. Después de su conversación, Trump publicó en redes sociales que valoraba la “llamada y el tono” de Petro.

Petro, en su propia publicación, dijo que era más conveniente iniciar un diálogo “que resolverlo en los campos de batalla”. Los líderes acordaron reunirse en Washington.