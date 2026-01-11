Irán advierte a Netanyahu y Trump: ‘Israel y EU serán objetivos si nos atacan’

El titular del parlamento de Irán advirtió, este domingo, que las fuerzas estadounidenses e Israel serán “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica por las recientes protestas, como lo ha amenazado el presidente Donald Trump.

Mohammad Bagher Qalibaf hizo la amenaza luego que las protestas inundaron las calles de la capital, Teherán, y de la segunda ciudad del país en días recientes, hasta el domingo en la mañana. Los activistas dicen que 203 personas han muerto por la represión a los desórdenes.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Pero el número de muertos en las protestas ha aumentado, mientras que 2,600 personas han sido detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos.

¿Qué dijo Trump sobre las protestas en Irán?

Aquellos en el extranjero temen que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta, a pesar de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está dispuesto a atacar a la República Islámica para proteger a los manifestantes pacíficos.

Trump ofreció su apoyo a los manifestantes, diciendo en las redes sociales que “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!”

El New York Times y el Wall Street Journal, que citaron a funcionarios estadounidenses anónimos, dijeron el sábado 10 de enero por la noche, que a Trump se le habían planteado opciones militares para un ataque a Irán, pero no había tomado una decisión final.

El Departamento de Estado advirtió por separado: “No jueguen con el presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio”.

Reuniones en el parlamento de Irán

La televisión estatal iraní transmitió en vivo la sesión del parlamento. Qalibaf, un miembro del sector duro que ha sido candidato a la presidencia en el pasado, dio un discurso en el que ensalzó a la policía y a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, particularmente a su unidad de voluntarios Basij, por haber “permanecido firmes” durante las protestas.

Luego pasó a amenazar directamente a Israel — “el territorio ocupado” como lo llamó — y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo.

“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Qalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”.

Los legisladores corrieron al frente de la asamblea en el parlamento iraní, gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

No está claro hasta qué punto se toma Irán en serio la posibilidad de atacar, especialmente después de que sus defensas antiaéreas fueran destruidas durante la guerra de 12 días en junio con Israel. Cualquier decisión de ir a la guerra recaería en el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

El papel de EU en Medio Oriente

El ejército de Estados Unidos ha dicho sobre Oriente Medio que está “posicionado con fuerzas que abarcan toda la gama de capacidades de combate para defender nuestras fuerzas, nuestros socios y aliados y los intereses de Estados Unidos”.

Irán atacó a las fuerzas estadounidenses en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar en junio, mientras que la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Oriente Medio, está estacionada en el reino insular de Baréin.

Israel, mientras tanto, “observa de cerca” la situación entre Estados Unidos e Irán, dijo un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con periodistas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la noche, sobre temas que incluyen a Irán, agregó el funcionario.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que se basa en activistas en Irán que verifican la información, ofreció la nueva cifra de muertos de 203 el domingo, un gran salto.

De los fallecidos, 162 son manifestantes y 41 son miembros de las fuerzas de seguridad, indicó. La agencia también reconoció haber recibido afirmaciones de muchas más muertes que aún estaba evaluando y que 3.280 personas han sido arrestadas.

El grupo ha ofrecido cifras precisas en rondas anteriores de disturbios en la República Islámica. El gobierno iraní no ha ofrecido ninguna cifra total de víctimas para las manifestaciones.

La Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas, dado que el internet y las llamadas telefónicas internacionales están siendo bloqueadas en Irán.