Trump amenaza a Irán con lista de bombardeos por programa nuclear: ‘Vamos a tener que derribarlos’

Trump afirmó que el programa nuclear de Irán quedó destruido tras los ataques contra tres sitios en junio.

El presidente Donald Trump amenazó a Irán con nuevos ataques, esto ante su preocupación de que el país esté reconstruyendo sus capacidades nucleares y reforzando su programa de misiles balísticos tras los bombardeos de EU e Israel.

“Ahora escucho que Irán está intentando fortalecerse otra vez, y si eso ocurre vamos a tener que volver a derribarlos”, dijo Trump en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida, durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

También afirmó que respaldaría a Israel en eventuales ataques si Irán continúa con su programa de misiles balísticos. Netanyahu había señalado este año que ese programa y el desarrollo nuclear de Teherán es una amenaza “existencial”.

“Si continúan con los misiles, sí”, remarcó Trump.

EU ha prometido frenar las ambiciones nucleares de Teherán y en junio lanzó ataques contra instalaciones clave del país, operaciones que contaron con apoyo de Israel. Tras los bombardeos, afirmó que se había “destruido totalmente” un sitio subterráneo central del programa nuclear iraní, aunque otras evaluaciones pusieron en duda el alcance de los daños. Desde entonces, Irán no ha permitido que inspectores internacionales revisen sus reservas de uranio.

Desde los ataques, Trump ha sugerido que Irán quiere alcanzar un acuerdo con EU para limitar sus actividades nucleares a cambio de alivio de sanciones.

“Escuché que Irán quiere hacer un acuerdo, y si quieren hacerlo eso sería mucho más inteligente. Podrían haberlo hecho la última vez, antes de que lleváramos a cabo, ya saben, un gran ataque contra ellos, y decidieron no hacerlo”, apuntó. “Se arrepienten de no haber hecho ese acuerdo. Así que creo que, otra vez, deberían hacer un acuerdo”.

¿Por qué hay protestas contra el Gobierno de Irán?

La capital de Irán ha sido escenario de una ola de protestas en los últimos días, luego de que la moneda local cayera a un mínimo histórico, lo que pone de relieve la presión de una inflación en alza y del aumento del costo de vida en el país.

En 2015, Irán aceptó limitar sus actividades nucleares a cambio de alivio de sanciones, pero Trump abandonó ese acuerdo tres años más tarde. Conversaciones para un nuevo pacto habían comenzado antes de los ataques de junio, pero estos frenaron los esfuerzos diplomáticos.

El jefe de inteligencia de Israel acusó este mes a Irán de seguir buscando el desarrollo de armas nucleares y de querer utilizarlas contra el Estado judío.

“Irán no ha abandonado su ambición de destruir al Estado de Israel”, advirtió David Barnea, jefe del Mossad, en un discurso.

Irán ha negado durante mucho tiempo que busque desarrollar armas nucleares, pero ha dicho que aceleró el enriquecimiento de uranio después de que Trump se retirara del acuerdo nuclear anterior.