Protestas en Irán: Manifestantes reclaman la caída del valor de su moneda, el rial

Manifestantes marchan por el centro de Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025, por la crisis económica.

Las crecientes protestas provocadas por la frágil economía de Irán se extendieron el jueves a las provincias rurales de la República Islámica, con al menos seis personas muertas en las primeras fatalidades reportadas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, informaron las autoridades.

Las muertes podrían marcar el inicio de una respuesta más contundente por parte de la teocracia iraní ante las protestas, que han disminuido en la capital, Teherán, pero se han expandido a otros lugares. Las fatalidades, una el miércoles y cinco el jueves, ocurrieron en tres ciudades predominantemente habitadas por el grupo étnico Lur de Irán.

Las protestas se han convertido en las más grandes en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba detenida, desencadenó movilizaciones a nivel nacional. Sin embargo, las nuevas protestas no se han extendido aún por todo el país y no han sido tan intensas como las que rodearon al fallecimiento de Amini, que fue arrestada por no llevar hiyab, o pañuelo, al gusto de las autoridades.

La violencia más intensa pareció azotar Azna, una ciudad en la provincia de Lorestán de Irán, a unos 300 kilómetros (185 millas) al suroeste de Teherán. Allí, videos en línea supuestamente mostraban objetos en la calle en llamas y disparos resonando mientras la gente gritaba: “¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas!”

La agencia de noticias semioficial Fars publicó que tres personas habían muerto. Otros medios, incluidos los que están a favor de las reformas, citaron a Fars sobre el reporte, y los medios estatales no reconocieron completamente los hechos de violencia allí ni en otros lugares. No queda claro por qué no hay más reportes sobre los disturbios, pero los periodistas enfrentaron arrestos por sus reportajes en 2022.

En Lordegan, una ciudad en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari de Irán, videos en línea mostraron a manifestantes reunidos en una calle, con el sonido de disparos de fondo. Las imágenes coincidían con características conocidas de Lordegan, a unos 470 kilómetros al sur de Teherán.

La agencia de noticias semioficial Fars, citando a un funcionario anónimo, publicó que dos personas habían muerto durante las protestas del jueves.

El Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, afirmó que dos personas habían muerto allí, identificando a los fallecidos como manifestantes. También compartió una imagen fija de lo que parecía ser un policía iraní, con chaleco antibalas y empuñando una escopeta.

En 2019, el área alrededor de Lordegan vio protestas generalizadas y los manifestantes supuestamente dañaron edificios gubernamentales después que un informe revelara que personas allí habían sido infectadas con VIH por agujas contaminadas utilizadas en una clínica de salud local.

Protestas debido a presiones económicas en Irán

Un voluntario de 21 años de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria paramilitar supuestamente murió durante una protesta aparte registrada el miércoles por la noche.

La agencia noticiosa estatal IRNA reportó el deceso del miembro de la Guardia, pero no ofreció más detalles. Una agencia de noticias iraní llamada Student News Network, que se cree que es cercana a la Basij, culpó directamente a los manifestantes de la muerte del miembro de la Guardia, citando declaraciones de Saeed Pourali, vicegobernador de la provincia de Lorestán.

El fallecido “fue martirizado... a manos de alborotadores durante las protestas en esta ciudad en defensa del orden público”, dijo Pourali, según fue citado por la agencia. Otros 13 efectivos de la Basij y agentes de policía resultaron heridos, agregó.

“Las protestas que se han producido se deben a presiones económicas, a la inflación y las fluctuaciones de la moneda, y son una expresión de la preocupación por el sustento”, añadió Pourali. “Las voces de los ciudadanos deben ser escuchadas con atención y tacto, pero la gente no debe permitir que sus demandas sean manipuladas por individuos que buscan obtener beneficios”.

Las protestas se produjeron en la ciudad de Kouhdasht, a más de 400 kilómetros al suroeste de Teherán. El fiscal local Kazem Nazari informó que 20 personas habían sido arrestadas tras las protestas y que la calma había regresado a la ciudad, publicó la agencia de noticias Mizan del poder judicial.

¿Por qué la caída del rial, moneda iraní, provocó protestas?

El gobierno civil iraní, bajo el mando del presidente reformista Masoud Pezeshkian, ha tratado de mostrar su intención de negociar con los manifestantes. Pero Pezeshkian ha reconocido que no puede hacer mucho ya que la moneda, el rial, se ha depreciado rápidamente y un dólar cuesta ahora alrededor de 1,4 millones de riales.

Por otra parte, la televisora estatal reportó la detención de siete personas, cinco de las cuales fueron descritas como monárquicos y de las otras dos dijo estaban vinculadas a grupos con sede en Europa. La cadena afirmó que, en otra operación, las fuerzas de seguridad confiscaron 100 pistolas de contrabando, pero no ofreció más detalles.

La teocracia iraní declaró feriado el miércoles en gran parte del país, alegando las bajas temperaturas, probablemente en un intento de que la gente se marchase de la capital para un fin de semana largo. El fin de semana iraní es el jueves y el viernes, y el sábado se conmemora el cumpleaños del imán Ali, otro día festivo para muchos.

Las protestas, que tienen su origen en la crisis económica, han incluido consignas contra la teocracia. El liderazgo de la República Islámica sigue recuperándose de la guerra de 12 días lanzada por Israel en junio. Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante esa contienda.

Irán ha afirmado que ya no enriquece uranio en ninguna de las plantas del país, en un intento de mostrar a Occidente su disposición a posibles negociaciones acerca de su programa nuclear para aliviar las sanciones internacionales. Pero esas conversaciones no se han producido aún, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han advertido a Teherán que no reconstruya su programa atómico.