Tiene 18 y los daneses la aman: ¿Quién es la princesa de Dinamarca, con quien quieren casar al hijo de Trump?

En redes surgió la idea de casar al hijo menor de Donald Trump con la princesa Isabella de Dinamarca. (Foto: IAGemini/EFE)

¿La respuesta es el amor? Donald Trump quiere a Groenlandia y ‘amenazó’ a Dinamarca con anexionarla, tras esto en redes se sugirió que resolvieran el conflicto “con una boda arreglada” entre la princesa de Dinamarca y Barron, hijo menor del estadounidense, pero, ¿quién es Isabella?

La propuesta surgió en redes sociales cuando distintos usuarios planearon unir en matrimonio a los dos jóvenes, como si se tratara de un capítulo de la serie Bridgerton, otros rechazaron la idea porque la integrante de la realeza danesa no es una “moneda de cambio” ni tampoco una manera correcta de resolver “problemas de geopolítica”.

A pesar de eso, más de 6.000 comentarios estuvieron de acuerdo al decir que era una alianza de estilo medieval que en el pasado “sirvieron para resolver conflictos” y ahora puede no ser la excepción.

¿Quién es Isabella, princesa de Dinamarca?

Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, más conocida como Isabella, nació el 21 de abril de 2007 y fue la segunda hija de los reyes de Dinamarca, Federico y Mary, quienes en ese entonces todavía eran príncipes.

Ella no es heredera al trono, pues ese puesto lo ocupa su hermano mayor Christian, quien ya estuvo a cargo de actividades diplomáticas cuando los reyes se ausentaron por diferentes causas. Tiene dos hermanos más, Vincent y Josephine.

Isabella finaliza su formación escolar básica este 2026 y después se enfrenta a una de las decisiones que marcan su vida: La elección de universidad y preparación profesional, la cual incluso puede ser una relacionada con el ámbito militar. De acuerdo con Vanity Fair, la princesa estudia en el Instituto Øregård, ubicado en Copenhague.

El pasado abril cumplió 18 años y en las redes sociales oficiales de la monarquía danesa se compartió una foto con una descripción relacionada con la tiara y los títulos que se le concedieron.

“La princesa fue fotografiada en el Salón del Caballero, lleva la Orden del Elefante con un cofre de estrella, una lujosa joya que es una tiara de diamantes con turquesas”.

De acuerdo con Hola! Esta distinción es una de las de mayores prestigios y de las más antiguas, pues la Orden data desde el siglo XV.

Según el diario El Español, fue un regalo de la reina Margarita, su abuela, y la joya fue fabricada en el siglo XIX.

El medio danés DR aseguró que la población la tiene en estima y aprobación, pues goza de un 70% de opiniones positivas ante un 15% que no tiene un aprecio por ella (el resto no contestó), según datos compartidos por la revista Hola!

Esta es la primera vez que aparece el nombre de la princesa Isabella en esta encuesta pública. Ahora también apareció en las redes entre quienes desean su matrimonio con el Barron Trump, hijo de Donald.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Groenlandia?

El interés de Donald Trump en Groenlandia por su importancia en la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente para asegurar rutas marítimas donde hay barcos chinos y rusos, provocó un rechazo de la monarquía danesa, a quienes les pertenece este territorio.

Las autoridades de Dinamarca aseguraron que no está en venta, como respuesta a la oferta de compra lanzada por el Gobierno de Estados Unidos.

La polémica creció cuando Trump ‘amenazó’ con tomar la isla por las “buenas o por las malas”, además el subjefe del Gabinete de Trump, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaron la posibilidad de enviar al Ejército de EU.

Con información de EFE